Украинцев предупредили о резкой смене погоды: когда ждать похолодания

В Украине 3 ноября лучший синоптический день из ближайшей перспективы. В большинстве регионов царит солнечная и теплая погода.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в Telegram.

По ее словам 4 ноября, погода изменится. На западе и севере страны пройдут дожди — их принесет холодный атмосферный фронт. Небольшие осадки также ожидаются в Винницкой, Черкасской и Полтавской областях. На остальной территории будет сухо, но постепенно похолодает.

Температура воздуха во вторник снизится: в западных, северных областях, а также в Винницкой и Черкасской областях днем прогнозируют +9…+13 °C. Зато на востоке, в центре и на юге еще сохранится относительное тепло — до +16, местами даже +18 °C.

В Киеве 4 ноября небо покроется облаками, ожидается дождь, а столбики термометров опустятся до +10 градусов.

Синоптики предупреждают: 4-5 ноября в Украине будет преобладать прохладная погода. С 6 по 10 ноября ожидается короткое потепление, но уже после 11-12 ноября снова придет ощутимое похолодание — ночью до «минусов», а днем температура снизится до +2…+8 °C.

