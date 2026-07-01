Украинцев предупредили о смертельной опасности из-за жары: кто находится в зоне риска

Жара / © ТСН

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Жара представляет опасность не только для пожилых людей, но и для молодежи. Причиной могут быть и сердечно-сосудистые заболевания, о которых человек может не знать.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказала кандидат медицинских наук Людмила Смолина.

По её словам, люди старшего возраста чаще относятся к группе риска из-за сопутствующих заболеваний. В то же время опасные последствия жары могут возникнуть и у молодых людей. В частности, если у них есть врождённые сердечно-сосудистые патологии, которые до сих пор не были диагностированы.

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Эксперт пояснила, что из-за недостаточного потребления жидкости кровь становится более вязкой, из-за чего сердцу труднее её перекачивать.

«Если нарушен водный баланс, кровь становится более вязкой. Сердцу, как двигателю, труднее её перекачивать, сосуды напрягаются и возрастает риск инфарктов и инсультов. Поэтому не пренебрегайте водным балансом и лекарствами», — отметила Смолина.

Кроме того, Людмила Смолина отметила, что во время потоотделения организм теряет микроэлементы, поэтому их необходимо восполнять. По её словам, для этого недостаточно одной только обычной воды — желательно употреблять воду с микроэлементами, чтобы компенсировать их дефицит.

Эксперт подчеркнула, что для некоторых пациентов даже такие, на первый взгляд, незначительные факторы, связанные с жарой, могут иметь фатальные последствия.

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Напомним, ранее украинцев предупредили о борщевике Сосновского, при контакте с которым возможны тяжелые ожоги, поражение глаз, удушье и другие опасные последствия для здоровья.

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