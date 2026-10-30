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Украинцев предупредили о снеге и арктическом холоде: какие регионы затронут первыми — точные даты и карты
31 октября в большинстве областей Украины будет дождливо и пасмурно, а уже с воскресенья синоптики прогнозируют резкое похолодание.
В субботу, 31 октября, в большинстве регионов Украины ожидается облачная погода с умеренными и небольшими дождями, умеренным ветром и дневной температурой от +7 до +15 градусов.
Подробный прогноз погоды — читайте в материале ТСН.ua.
Погода в Украине
По данным руководителя Черкасского гидрометцентра Виталия Постриганя, до конца октября существенных изменений погоды не ожидается: будет облачно с небольшими дождями и тепло — до 15 градусов выше нуля днём.
Как отмечает синоптик, с воскресенья, 1 ноября, из-за черноморского циклона в страну придет первая волна похолодания, а в начале недели благодаря арктическому антициклону температура опустится ниже +8. После 4 ноября большинство метеорологических центров прогнозируют первый эпизод предзимья с возможным снегом и температурой около 0.
В Украинском гидрометцентре сообщают, что на погоду 31 октября в Украине будет влиять циклон.
«В предыдущие дни он находился над Черным морем, а завтра будет двигаться из восточных акваторий в северном направлении. Поэтому в таких регионах, как южные области, центральная часть страны, а также Сумская и Черниговская области, ожидаются умеренные дожди. А на остальной территории — местами небольшие», — сообщают синоптики.
Ветер будет дуть преимущественно с северо-запада, а только в восточных областях — с юго-востока со скоростью 5–10 метров в секунду.
Ночью ожидается +2…+8 градусов тепла, а днём — +7…+12 градусов тепла.
Погода в Киеве
В Киевской области 31 октября будет облачно и местами с небольшими дождями. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5–10 м/с.
Температура воздуха в области ночью будет колебаться от +3 до +8 градусов тепла, днём ожидается от +7 до +12 градусов выше нуля. В Киеве ночью будет от +6 до +8 градусов тепла, днем ожидается около +10 градусов.
Погода во Львове
31 октября в Львовской области погоду будет определять область повышенного атмосферного давления и влияние высотной впадины. В регионе будет облачно с прояснениями, временами пройдут небольшие дожди, также сохранится слабый туман.
Ветер будет дуть северо-западный с переходом на северо-восточный со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +2 до +7 градусов тепла, днем ожидается от +5 до +10 градусов тепла.
Во Львове температура воздуха ночью составит от +5 до +7 градусов тепла, днём ожидается от +8 до +10 градусов тепла.
Погода в Днепре
В Днепропетровской области и городе Днепр 31 октября будет облачно с дождями. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 7–12 м/с.
Температура воздуха в области будет колебаться:
ночью от +6 до +11 градусов тепла;
днём от +10 до +15 градусов тепла.
В городе Днепр ожидается:
ночью от +8 до +10 градусов тепла;
днём от +12 до +14 градусов выше нуля.
Погода в Одессе
В Одесской области и в городе Одесса 31 октября будет облачно. Ночью пройдет небольшой дождь, днём осадков не ожидается.
Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 9–14 м/с.
Ночью в области ожидается температура воздуха от +5 до +10 градусов тепла, а днём — от +9 до +14 градусов тепла. На автодорогах области видимость будет хорошей.
В Одессе температура воздуха ночью будет колебаться от +7 до +9 градусов тепла, днём воздух прогреется до +10…+12 градусов тепла.
Погода в Харькове
В Харьковской области 31 октября будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет небольшой, днём умеренный дождь. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 7–12 м/с.
Температура воздуха в области ночью будет колебаться от +4 до +9 градусов тепла, днём — от +7 до +12 градусов тепла.
В Харькове температура воздуха ночью составит от +6 до +8 градусов тепла, днём ожидается от +9 до +11 градусов выше нуля.
Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в начале ноября 2026 года.
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