Погода испортится / © Associated Press

Реклама

В воскресенье в Украине будет снижаться температура воздуха, а в некоторых областях прогнозируется мокрый снег и штормовой ветер.

Об этом сообщил «Укргидрометцентр».

Реклама

Прогноз погоды на 22 ноября

В западных областях ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь и мокрый снег. В Карпатах сильный снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Ночная температура воздуха -3+2 градуса, дневная +2+7 градусов. В Карпатах ночью -3-8 градусов, днем 0-5 градусов.

Реклама

В северных областях ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер ночью западный, днем юго-западный, 5-10 м/с. Ночная температура воздуха 0 -5 градусов, дневная 0+5 градусов.

В центральных областях будет идти погода без осадков. Ветер ночью западный, днем юго-западный, 5-10 м/с. Ночная температура воздуха -3+2 градуса, дневная +2+7 градусов.

В южных областях и Крыму ожидается небольшой дождь. Ветер ночью северо-западный, днем переменные направления, 5-10 м/с. Ночная температура воздуха +2+7 градусов, дневная +7+12 градусов.

В восточных областях ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный с переходом днем на юго-западный, 5-10 м/с. Ночная температура воздуха 0+5 градусов, дневная +2+7 градусов.

Реклама

Ранее синоптики сообщили, что зима 2026–2027 годов в Украине ожидается несколько теплее климатической нормы (в среднем на 1–2 °C выше многолетних значений), однако погода будет изменчивой и контрастной. При вторжении арктического воздуха в отдельных регионах ночная температура может опуститься до -20 °C.

Новости партнеров

Новости партнеров