Украинцев предупредили о весенней опасности: что известно

В Украине на водоемах начал скрещивать лед, поэтому прогулки по нему могут закончиться трагедией. Синоптики просят не выходить на лед. Из-за потепления лед уже утратил свою крепость.

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

Специалисты отмечают, что под действием солнечных лучей и течения лед становится тоньше и распадается на отдельные льдины. Несмотря на то, что визуально поверхность может казаться прочной, на самом деле она уже хрупкая и неспособная выдержать вес человека.

«Выходить на такой лед крайне опасно, ведь он может проломиться в любой момент», — отмечают в центре.

Украинцев призывают быть ответственными и не рисковать жизнью ради прогулок или рыбалки. С наступлением тепла передвижение по водоемам становится смертельно опасным.

Напомним, в Харькове на водоеме провалились шесть детей. Местный житель спас четырех, однако двое ребят погибли.

А в селе Юрковка Черкасской области в местном пруду обнаружили тела двух маленьких детей — 5 и 6 лет.