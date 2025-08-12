Украинцев предупредили о возможных проблемах на границе с Польшей

Таможня / © УНИАН

На пункте пропуска «Устилуг — Зосин», что на границе с Польшей, начинаются работы по замене дорожного покрытия на полосах движения в направлении выезда из Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Во время проведения ремонтных работ проезд транспортных средств будет организован в реверсном порядке, что может привести к значительному замедлению движения и скоплению автомобилей на подъездах к пункту пропуска.

В связи с возможными пробками, водителей призывают учесть эту информацию при планировании поездок и, по возможности, выбирать для пересечения государственной границы другие пункты пропуска.

Ремонтные работы продлятся ориентировочно несколько дней, после чего движение в пункте пропуска «Устилуг — Зосин» будет восстановлено в обычном режиме.

Напомним, ранее мы писали о том, что пассажиропоток через границу Украины за первую неделю августа поднялся на 1,6% — до 778 тысяч, установив новый рекорд с начала войны с Россией. Предыдущий рекорд в 737 тысяч был зафиксирован в августе прошлого года.