Украинцев предупредили о жестких отключениях света: нардеп встревожил заявлением

Отключение света.

Реклама

По всей вероятности, следующая неделя будет одной из самых сложных в энергетике Украины. В частности потребление электроэнергии будет расти на фоне значительного похолодания.

Об этом заявил нардеп, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Сергей Нагорняк в эфире «КИЕВ24».

По словам депутата, агрессорка Россия может готовиться, чтобы нанести массированный удар уже на следующей неделе, когда будут сильные морозы.

Реклама

«С большой вероятностью, враг использует этот шанс для того, чтобы нанести очередной удар по украинской энергетике», — высказался он.

Напомним, глава правления НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко предупредил, что из-за сильных морозов света будет меньше. Он пояснил, что похолодание до 23 градусов мороза само по себе не является критическим фактором. Однако массированные удары существенно усугубили ситуацию в Украине и обусловили введение вынужденных ограничений электроснабжения.