Украинцев предупредили об изменениях на границе с Польшей: что нужно знать

Пункт пропуска. / © Государственная пограничная служба Украины

Реклама

На пункте пропуска «Краковец — Корчёва» на границе с Польшей стартовал ремонт. Он продлится неделю.

Об этом сообщила украинская Госпогранслужба.

По информации польской стороны, от 12 марта и в течение недели на КПП «Корчева» в Польше будут продолжаться ремонтные работы на полосе движения, предназначенной для оформления легковых автомобилей на направлении выезда из Украины.

Реклама

«В связи с этим легковые транспортные средства будут временно перенаправляться на другие полосы движения», — говорится в сообщении.

В ГНСУ сообщили, что в настоящее время очереди транспорта в обоих направлениях отсутствуют. В то же время, украинцев призывали учитывать эту информацию при планировании поездок.

Правила для украинцев в Польше — последние новости

С 5 марта Польша отменила спецзакон для украинцев. Да, все ключевые механизмы поддержки теперь перенесены в общие польские законы, а правила проживания и получения выплат станут строже.

Кроме того, теперь после потери оснований для легального проживания у человека есть 30 дней на то, чтобы покинуть страну. Иначе возможны депортация и запрет на въезд в Шенгенскую зону. Данные о таких лицах будут вноситься в общеевропейские информационные базы.

Реклама

Также в Польше вступят в силу новые ПДД. Самое главное изменение касается процедуры изъятия удостоверения. Ранее водители теряли право на управление только за превышение лимита на 51 км/ч в пределах населенных пунктов, то теперь эта норма распространена и на загородные трассы.