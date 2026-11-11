- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 196
- Время на прочтение
- 1 мин
Украинцев предупредили об ограничениях на границе с Румынией: когда и кого будут касаться
Поездки в Румынию осложнятся: в одном из пунктов пропуска временно ограничат движение.
12 ноября временно ограничат движение транспорта на украинско-румынской границе.
Об этом передает Госпогранслужба.
12 ноября с 08:00 до 16:00 будет ограничен въезд транспортных средств из Украины в Румынию через пункт пропуска «Солотвино — Сигет-Мармацией».
Причиной станут ремонтно-технические работы на румынской стороне границы. Там планируется заменить модульные кабины, в которых осуществляют пограничный контроль.
Водителям советуют заранее выбрать альтернативный маршрут и воспользоваться ближайшим пунктом пропуска «Белая Церковь — Сигет-Мармацией».
Пешеходам советуют учесть, что в указанный период возможно замедление прохождения контрольных процедур.
Пограничники призывают граждан учесть временные изменения и выбрать удобный маршрут при планировании поездок во избежание лишнего ожидания на границе.
Ранее в ГПСУ объяснили, как узнать, есть ли запрет на выезд за границу.