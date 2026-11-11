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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Украинцев предупредили об ограничениях на границе с Румынией: когда и кого будут касаться

Поездки в Румынию осложнятся: в одном из пунктов пропуска временно ограничат движение.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Украинцам советуют изменить маршрут в Румынию: на границе введут ограничения

Украинцам советуют изменить маршрут в Румынию: на границе введут ограничения / © facebook.com/Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница

12 ноября временно ограничат движение транспорта на украинско-румынской границе.

Об этом передает Госпогранслужба.

12 ноября с 08:00 до 16:00 будет ограничен въезд транспортных средств из Украины в Румынию через пункт пропуска «Солотвино — Сигет-Мармацией».

Причиной станут ремонтно-технические работы на румынской стороне границы. Там планируется заменить модульные кабины, в которых осуществляют пограничный контроль.

Водителям советуют заранее выбрать альтернативный маршрут и воспользоваться ближайшим пунктом пропуска «Белая Церковь — Сигет-Мармацией».

Пешеходам советуют учесть, что в указанный период возможно замедление прохождения контрольных процедур.

Пограничники призывают граждан учесть временные изменения и выбрать удобный маршрут при планировании поездок во избежание лишнего ожидания на границе.

Ранее в ГПСУ объяснили, как узнать, есть ли запрет на выезд за границу.

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