Украинцев предупредили об ограничениях на границе с Румынией: когда и кого будут касаться

Украинцам советуют изменить маршрут в Румынию: на границе введут ограничения / © facebook.com/Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница

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12 ноября временно ограничат движение транспорта на украинско-румынской границе.

Об этом передает Госпогранслужба.

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12 ноября с 08:00 до 16:00 будет ограничен въезд транспортных средств из Украины в Румынию через пункт пропуска «Солотвино — Сигет-Мармацией».

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Причиной станут ремонтно-технические работы на румынской стороне границы. Там планируется заменить модульные кабины, в которых осуществляют пограничный контроль.

Водителям советуют заранее выбрать альтернативный маршрут и воспользоваться ближайшим пунктом пропуска «Белая Церковь — Сигет-Мармацией».

Пешеходам советуют учесть, что в указанный период возможно замедление прохождения контрольных процедур.

Пограничники призывают граждан учесть временные изменения и выбрать удобный маршрут при планировании поездок во избежание лишнего ожидания на границе.

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Ранее в ГПСУ объяснили, как узнать, есть ли запрет на выезд за границу.

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