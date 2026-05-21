Украинцев предупредили об опасности 22 мая: обойдет лишь пять областей

Гроза / © ТСН

В Украине на 22 мая объявили первый уровень опасности из-за резкого ухудшения погоды. Синоптики прогнозируют грозы, град и сильные шквалы почти по всей территории страны.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Метеорологи опубликовали предупреждение об опасных погодных явлениях в Украине 22 мая.

Днем на большей части территории Украины, за исключением большинства западных областей, ожидаются грозы. В южных, центральных (кроме Полтавской) и Харьковской областях местами возможны град и шквалы ветра 15 — 20 м/с.

Объявлен первый уровень опасности — желтый.

Такая погода может осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных служб, а также повлиять на движение транспорта.

Карта областей Украины, в которых на 22 мая объявлен желтый уровень опасности / © Укргидрометцентр

К слову, в Украине завершается аномальная майская жара под +30°. По прогнозу синоптика Виталия Постриганя, пик тепла придется на 22 мая, когда днем ожидается +25…+30°, но во второй половине дня возможны грозы, дожди, град и шквалы. Уже 23 мая холодный фронт с северо-запада принесет грозовые дожди и снизит дневную температуру до +21…+26°.

