Украинцев предупредили об опасности: РФ готовит новый массированный обстрел — когда он будет
В Украине предупреждают о высокой вероятности очередного массированного ракетного обстрела.
Российские войска могут готовить новый массированный обстрел Украины, поэтому украинцам нужно серьезно относиться к воздушным тревогам и реагировать на них.
Кто предупреждает об опасности, выяснял ТСН.ua.
Так, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив проинформировал о потенциальной опасности в своем телеграмм-канале.
«Реагируем на тревоги. Есть информация, что в ближайшие дни могут быть массированы атаки. Враг к этому готовится», — предупредил Марцинкив.
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко выступил с аналогичным предупреждением.
«Враг может готовить очередной массированный обстрел в ближайшие дни», — написал он в Телеграмм.
По информации мониторинговых чатов, россияне осуществляют передислокацию три борта Ту-95МС с Дальнего Востока на аэродромы «Оленья» и «Энгельс».
«Ожидаем массированный ракетный удар в течение следующих 48 часов. Подготовьте запасы воды и резервные средства питания», — предупредили в паблике «єРадар».
Ранее военный эксперт предупредил об опасности роев «Шахедов» и последующем массированном ударе.