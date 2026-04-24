Украинцев предупредили об опасности: РФ готовит новый массированный обстрел — когда он будет

Угроза ракетного удара: ожидается массированная атака РФ

Российские войска могут готовить новый массированный обстрел Украины, поэтому украинцам нужно серьезно относиться к воздушным тревогам и реагировать на них.

Кто предупреждает об опасности, выяснял ТСН.ua.

Так, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив проинформировал о потенциальной опасности в своем телеграмм-канале.

«Реагируем на тревоги. Есть информация, что в ближайшие дни могут быть массированы атаки. Враг к этому готовится», — предупредил Марцинкив.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко выступил с аналогичным предупреждением.

«Враг может готовить очередной массированный обстрел в ближайшие дни», — написал он в Телеграмм.

По информации мониторинговых чатов, россияне осуществляют передислокацию три борта Ту-95МС с Дальнего Востока на аэродромы «Оленья» и «Энгельс».

«Ожидаем массированный ракетный удар в течение следующих 48 часов. Подготовьте запасы воды и резервные средства питания», — предупредили в паблике «єРадар».

Ранее военный эксперт предупредил об опасности роев «Шахедов» и последующем массированном ударе.