Критические 72 часа: украинцев предупредили об угрозе большой атаки / © ТСН

Российские войска могут готовить новый массированный обстрел Украины в следующие 3-е сутки, поэтому украинцам нужно серьезно относиться к воздушным тревогам и реагировать на них.

Так, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинков проинформировал о потенциальной опасности в своем телеграмм-канале.

«Реагируем ближайшие 3 суток на тревоги! Есть опасность», — написал Марцинков.

Кроме того, об опасности предупредили некоторые мониторинговые телеграммы-каналы.

«В течение ближайших 72 часов вероятна массированная атака по территории нашей страны», — говорилось в сообщении.

Перемирие с РФ: последние новости

Напомним, что Дональд Трамп заявил о трехдневном перемирии между Россией и Украиной (9-11 мая) и обмене пленными. Владимир Зеленский подтвердил готовность Киева к предложению США.

В Кремле также подтвердили, что договоренности о прекращении огня и обмене пленными были достигнуты после телефонных переговоров с администрацией президента США.

Впоследствии Трамп предположил, что прекращение огня между Украиной и РФ будет продлено.

Вчера, 10 мая Владимир Зеленский прокомментировал, соблюдает ли Россия перемирие.

