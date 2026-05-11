- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 157
- Время на прочтение
- 1 мин
Украинцев предупредили об опасности: РФ снова готовит новый массированный удар — когда он будет
В Украине предупреждают о высокой вероятности очередного массированного ракетного обстрела в ближайшие трое суток.
Российские войска могут готовить новый массированный обстрел Украины в следующие 3-е сутки, поэтому украинцам нужно серьезно относиться к воздушным тревогам и реагировать на них.
Так, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинков проинформировал о потенциальной опасности в своем телеграмм-канале.
«Реагируем ближайшие 3 суток на тревоги! Есть опасность», — написал Марцинков.
Кроме того, об опасности предупредили некоторые мониторинговые телеграммы-каналы.
«В течение ближайших 72 часов вероятна массированная атака по территории нашей страны», — говорилось в сообщении.
Перемирие с РФ: последние новости
Напомним, что Дональд Трамп заявил о трехдневном перемирии между Россией и Украиной (9-11 мая) и обмене пленными. Владимир Зеленский подтвердил готовность Киева к предложению США.
В Кремле также подтвердили, что договоренности о прекращении огня и обмене пленными были достигнуты после телефонных переговоров с администрацией президента США.
Впоследствии Трамп предположил, что прекращение огня между Украиной и РФ будет продлено.
Вчера, 10 мая Владимир Зеленский прокомментировал, соблюдает ли Россия перемирие.