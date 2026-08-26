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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Украинцев предупредили об опасности ударов по ТЦ: "Флэш" объяснил, сколько минут есть на реагирование

Украинцев призвали не игнорировать тревогу в случае нахождения в ТЦ из-за риска ударов РФ.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Обстрел ТЦ в Кривом Роге

Обстрел ТЦ в Кривом Роге

В Украине существенно сократилось время между объявлением воздушной тревоги и возможным ударом России по гражданской инфраструктуре. Если человек находится в торговом центре или на большом складе и слышит сигнал тревоги, он может иметь несколько минут, чтобы покинуть опасное место.

Об этом в эфире Radio NV заявил советник президента Украины по технологическим вопросам Сергей Флеш Бескрестнов.

По его словам, характер российских атак меняется, в частности, из-за использования баллистики и новых типов ударных беспилотников.

"Если вы находитесь где-то в торговом центре и слышите сигналы тревоги, у вас есть буквально минутка-две для того, чтобы покинуть торговую сеть", - сказал Бескрестнов.

«Уже нет 10 минут»

Бескрестнов объяснил, что время возможного удара зависит от региона и расстояния до фронта. В то же время, по его словам, российские войска продолжают использовать более быстрые способы поражения, из-за чего ориентироваться на старые представления о времени подлета опасно.

«Сейчас есть баллистика, это буквально минута-две. Если это реактивный «Шахед», вы услышали сигналы воздушной тревоги — и буквально 5-7-10 минут и «Шахед» уже может атаковать торговый центр», — подчеркнул эксперт.

Он также обратил внимание на расширение зоны, где могут представлять опасность реактивные ударные дроны. По его словам, Россия использует новые модификации беспилотников, способные преодолевать гораздо большие расстояния.

"Герань-4" уже могут летать на 400-600 километров. То есть, это уже не только Киев, это уже и дистанции в глубь нашей страны», — отметил Флеш.

Он призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги и во время пребывания в местах массового скопления людей заранее знать, где находится ближайшее укрытие.

Ранее мы писали, что в Кривом Роге после российской атаки по торговому центру погибли 16 человек, еще 130 получили ранения, среди них 25 детей. Девять человек, в том числе двое детей, считаются пропавшими без вести. Примечательно, что русские оккупационные войска дважды атаковали ТЦ дронами. Да, повторный удар произошел после первого попадания и пожара, когда на месте уже работали спасатели.

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