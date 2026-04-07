Украинцев предупредили об опасности в ряде городов и регионов: синоптики рассказали, где ударят стихия и заморозки

Прогноз погоды в Украине

Сегодня, 7 апреля, на всей территории Украины зафиксировано резкое ухудшение метеорологических условий. Вторжение арктического воздуха спровоцировало опасные явления: от штормовых порывов ветра до сильных заморозков. Метеорологические центры в большинстве областей объявили первый (желтый), а в отдельных регионах второй (оранжевый) уровень опасности.

Украинский гидрометеорологический центр выдал срочное предупреждение жителям столицы и области. В течение всего дня, 7 апреля, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Специалисты предостерегают, что такие погодные условия крайне опасны для функционирования жизнеобеспечения региона.

«Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта», — отметили в гидрометцентре.

Температура днем в Киеве не поднимется выше +6…+8°C, а ночью и утром 7, 8 и 9 апреля на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-3°C.

Львовщина: оранжевый уровень опасности

Одна из угрожающих ситуаций с заморозками наблюдается на западе страны. Львовский региональный центр по гидрометеорологии объявил ІІ уровень опасности (оранжевый).

«07 апреля ночью и утром сильный заморозок 0-2 °», — говорится в сообщении львовских синоптиков.

Такое резкое снижение температуры в воздухе может нанести значительный ущерб аграрному сектору и ранним посевам.

Одесчина и циклон Rapunzel

На юг Украины влияет мощная циклоническая деятельность с северо-запада Европы. Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей сообщил о приближении циклона Rapunzel.

«Циклон под названием Rapunzel принесет ощутимое похолодание за счет проникновения холодных арктических воздушных масс в более южные широты», — прогнозируют в Одессе.

В городе и области объявлен уровень опасности из-за ветра северо-западного направления с порывами 15-17 м/с. Температура воздуха значительно снизится, ожидаются заморозки в воздухе и на почве до -1…-3°C.

Восток и центр: ветер и ледяная почва

В Харькове и в Днепре синоптики также фиксируют опасные метеорологические явления. Харьковский региональный центр по гидрометеорологии предупреждает о порывах ветра до 20 м/с и ночных заморозках 0-3°C на почве и местами в воздухе.

Днепропетровский центр также подтвердил I уровень опасности: «7 апреля ночью и утром по территории Днепропетровской области ожидаются заморозки на поверхности почвы 1-4°».

Синоптики и спасатели призывают граждан быть максимально осторожными:

избегать нахождения под высокими деревьями, рекламными щитами и линиями электропередач;

водителям следует учитывать возможное усложнение движения из-за порывистого ветра;

аграриям рекомендуется принять меры по защите теплолюбивых культур от сильных заморозков.

Ожидается, что холодная воздушная масса задержится над Украиной в ближайшие несколько суток.