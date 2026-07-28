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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Украинцев предупредили об опасной погоде 29 июля: где ожидаются грозы

Завтра, 29 июля, в ряде областей Украины ожидаются грозы.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Украинцев предупредили об опасной погоде 29 июля: где ожидаются грозы

Во вторник, 29 июля, в отдельных регионах Украины прогнозируют опасные метеорологические явления. Из-за грозы объявлен I уровень опасности (желтый).

Об этом сообщили в "Укргидрометцентре".

По прогнозу, грозы ожидаются в восточных областях, а также в Сумской области.

Специалисты предупреждают, что неблагоприятные условия могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий. Кроме того, непогода способна повлиять на движение транспорта.

Жителей и гостей указанных регионов призывают быть внимательными, следить за обновлением прогноза погоды и соблюдать правила безопасности во время грозы.

Ранее мы писали, что 29 июля в Украине ожидается резкое изменение погоды: большинство территории окажется под влиянием антициклона, поэтому дождей станет меньше, однако в восточных областях и Сумской области прогнозируют грозы. Синоптикиня Наталья Диденко также предупредила о высокой пожарной опасности в регионах, где сохранится жаркая и сухая погода. В конце июля и начале августа температура снова начнет расти, и страну накроет новая волна жары.

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Дата публикации
Количество просмотров
270
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