Украинцев предупредили об опасной погоде 29 июля: где ожидаются грозы

Реклама

Во вторник, 29 июля, в отдельных регионах Украины прогнозируют опасные метеорологические явления. Из-за грозы объявлен I уровень опасности (желтый).

Об этом сообщили в "Укргидрометцентре".

Реклама

По прогнозу, грозы ожидаются в восточных областях, а также в Сумской области.

Реклама

Специалисты предупреждают, что неблагоприятные условия могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий. Кроме того, непогода способна повлиять на движение транспорта.

Жителей и гостей указанных регионов призывают быть внимательными, следить за обновлением прогноза погоды и соблюдать правила безопасности во время грозы.

Ранее мы писали, что 29 июля в Украине ожидается резкое изменение погоды: большинство территории окажется под влиянием антициклона, поэтому дождей станет меньше, однако в восточных областях и Сумской области прогнозируют грозы. Синоптикиня Наталья Диденко также предупредила о высокой пожарной опасности в регионах, где сохранится жаркая и сухая погода. В конце июля и начале августа температура снова начнет расти, и страну накроет новая волна жары.

Новости партнеров