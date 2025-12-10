- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1459
- Время на прочтение
- 1 мин
Украинцев предупредили об опасных чашках из Китая
В этой посуде обнаружили значительное превышение норм миграции свинца и кадмия.
В Польше обнаружили стеклянные чашки китайского происхождения, которые представляют опасность для здоровья. Соседняя страна передала эту информацию Госпродпотребслужбе Украины.
Об этом сообщила Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Госпродпотребслужба получила от компетентных органов Польши сообщение через систему RASFF (Система быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах) об обнаружении опасных чашек.
Это стеклянные чашки производства Китая, которые имеют декоративную отделку в виде цветов, грибов и листьев. В этих изделиях было зафиксировано превышение допустимых норм миграции свинца и кадмия, что создает серьезный риск для человеческого здоровья.
Учитывая это, Госпродпотребслужба дала рекомендации украинцам:
не покупать указанные чашки;
прекратить использование, если посуда уже есть в собственности,
немедленно информировать территориальные подразделения Госпродпотребслужбы в случае обнаружения этого товара в торговой сети.
Служба продолжает координировать действия со странами-членами RASFF и принимает необходимые меры контроля для полного изъятия опасной продукции из обращения.
Напомним, Госпродпотребслужба обнаружила в Украине более 24 тыс. единиц детской продукции, которая не соответствует требованиям технического регламента, из них 28 видов — опасные детские игрушки.