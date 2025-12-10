ТСН в социальных сетях

Украина
1459
Украинцев предупредили об опасных чашках из Китая

В этой посуде обнаружили значительное превышение норм миграции свинца и кадмия.

Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Опасные китайские чашки

Опасные китайские чашки / © Госпродпотребслужба

В Польше обнаружили стеклянные чашки китайского происхождения, которые представляют опасность для здоровья. Соседняя страна передала эту информацию Госпродпотребслужбе Украины.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Госпродпотребслужба получила от компетентных органов Польши сообщение через систему RASFF (Система быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах) об обнаружении опасных чашек.

Это стеклянные чашки производства Китая, которые имеют декоративную отделку в виде цветов, грибов и листьев. В этих изделиях было зафиксировано превышение допустимых норм миграции свинца и кадмия, что создает серьезный риск для человеческого здоровья.

Учитывая это, Госпродпотребслужба дала рекомендации украинцам:

  • не покупать указанные чашки;

  • прекратить использование, если посуда уже есть в собственности,

  • немедленно информировать территориальные подразделения Госпродпотребслужбы в случае обнаружения этого товара в торговой сети.

Служба продолжает координировать действия со странами-членами RASFF и принимает необходимые меры контроля для полного изъятия опасной продукции из обращения.

Напомним, Госпродпотребслужба обнаружила в Украине более 24 тыс. единиц детской продукции, которая не соответствует требованиям технического регламента, из них 28 видов — опасные детские игрушки.

