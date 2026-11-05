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- Украина
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Украинцев предупредили об опасных письмах: что нужно знать, чтобы не попасть в беду
Открытие таких файлов может привести к заражению компьютера и предоставлению хакерам скрытого удаленного доступа к устройству.
Плательщикам массово поступают фейковые электронные письма якобы от имени Государственной налоговой службы Украины с уведомлениями о начислении налогового долга.
Об этом сообщила пресс-служба ГНС.
«На самом деле эти сообщения не имеют никакого отношения к налоговой службе. Они отправляются со сторонних электронных адресов и содержат ссылки или вложения с вредоносным программным обеспечением», — отметили в ведомстве.
В ГПС призывали пользователей соблюдать правила кибергигиены, ведь открытие таких файлов может привести к заражению компьютера и предоставлению злоумышленникам удаленного доступа к нему.
Характерной особенностью фишинговых писем является наличие прикрепленных архивов или файлов с расширениями .pdf, .zip, .rar, .exe и .scr.
Напомним, правительственная команда реагирования на киберинциденты CERT-UA зафиксировала новую фишинговую атаку группировки UAC-0050 на украинские государственные учреждения. Злоумышленники осуществляют массовую рассылку вредоносных электронных писем под видом энергетиков, чтобы получить скрытый удаленный доступ к компьютерам жертв.