Украинцев предупредили об опасных погодных условиях 6 января
На большинстве территорий страны 6 января ожидается гололедица, снег и оттепель
В Украине во вторник, 6 января, ожидаются сложные погодные условия: снег, мокрый снег, налипание снега, порывистый ветер и гололедица, предупреждает синоптик Наталья Диденко. Температура воздуха днем поднимется до оттепели, что повлечет переход снега в дождь и ледяную кашу на дорогах.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
По ее словам, атмосферные фронты южного циклона будут формироваться на большей части страны. Ближайшей ночью ожидается мороз: от -2 до -6 градусов, на севере и северо-востоке — до -11. Днем температура вырастет до 0…+12 градусов в зависимости от региона:
Запад и север — около 0 градусов;
Восток — до +2 градусов;
Центр — +2…+6 градусов;
Юг — +5…+12 градусов.
В Киеве ближайшей ночью прогнозируют снег, а днем он превратится в дождь или ледяной дождь в сочетании с сильным ветром. На дорогах ожидается гололедица, днем — ледяная каша. Синоптик также отметила опасность схода снега с крыш.
Она также предупредила о вероятном существенном похолодании 9-10 января. По ее словам, прогноз пока ориентировочный, однако уже сейчас наблюдается тенденция к морозам на несколько дней.
