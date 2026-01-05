Украинцев предупредили об опасных погодных условиях 6 января

Киев / © iStock

В Украине во вторник, 6 января, ожидаются сложные погодные условия: снег, мокрый снег, налипание снега, порывистый ветер и гололедица, предупреждает синоптик Наталья Диденко. Температура воздуха днем поднимется до оттепели, что повлечет переход снега в дождь и ледяную кашу на дорогах.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, атмосферные фронты южного циклона будут формироваться на большей части страны. Ближайшей ночью ожидается мороз: от -2 до -6 градусов, на севере и северо-востоке — до -11. Днем температура вырастет до 0…+12 градусов в зависимости от региона:

Запад и север — около 0 градусов;

Восток — до +2 градусов;

Центр — +2…+6 градусов;

Юг — +5…+12 градусов.

В Киеве ближайшей ночью прогнозируют снег, а днем он превратится в дождь или ледяной дождь в сочетании с сильным ветром. На дорогах ожидается гололедица, днем — ледяная каша. Синоптик также отметила опасность схода снега с крыш.

Она также предупредила о вероятном существенном похолодании 9-10 января. По ее словам, прогноз пока ориентировочный, однако уже сейчас наблюдается тенденция к морозам на несколько дней.

