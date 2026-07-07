Украинцев предупредили об опасных "выплатах" за отключение света: что следует знать

Деньги / © Фото из открытых источников

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В социальных сетях начали массово распространять фейковые сообщения о начислении денежных выплат из-за продолжительных отключений электроэнергии. Гражданам предлагают перейти по специальной ссылке, чтобы якобы оформить заявку на получение этой компенсации.

Об этом сообщили в национальной полиции Украины.

«Важно понимать — это очередная мошенническая манипуляция с целью завладения средствами доверчивых граждан», — отметили в полиции.

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Также добавили, что эти ссылки обычно ведут на фишинговые (поддельные) сайты. Главная задача таких ресурсов — выманить у пользователя конфиденциальные банковские данные, в частности логин и пароль от интернет-банкинга, полный номер карты, срок ее действия, CVV- и PIN-коды, а также номер телефона.

Получив эту информацию, злоумышленники получают доступ к счетам и воруют деньги. Чтобы не попасть в ловушку мошенников, в полиции призывают соблюдать следующие правила безопасности:

не переходить по подозрительным ссылкам из любых сообщений или публикаций;

всегда проверять любую информацию о выплатах через официальные источники;

никому и ни при каких условиях не сообщать пароли от банкинга, а также PIN- и CVV-коды своих платежных карт.

Если человек все же стал жертвой киберпреступников и потерял средства, ему необходимо немедленно сообщить об этом подразделениям киберполиции, заполнив специальную форму на официальном сайте ведомства.

Напомним, мошенники продолжают придумывать новые способы кражи денег с банковских карт. На этот раз они используют обычную нейлоновую нить, которая позволяет заблокировать карту в банкомате, узнать PIN-код владельца, а затем получить доступ к его счету.

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