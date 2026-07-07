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- Украина
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Украинцев предупредили об опасных "выплатах" за отключение света: что следует знать
В Нацполиции предупредили о новой мошеннической схеме и призвали не переходить по ссылкам о выплатах за отключение электроэнергии.
В социальных сетях начали массово распространять фейковые сообщения о начислении денежных выплат из-за продолжительных отключений электроэнергии. Гражданам предлагают перейти по специальной ссылке, чтобы якобы оформить заявку на получение этой компенсации.
Об этом сообщили в национальной полиции Украины.
«Важно понимать — это очередная мошенническая манипуляция с целью завладения средствами доверчивых граждан», — отметили в полиции.
Также добавили, что эти ссылки обычно ведут на фишинговые (поддельные) сайты. Главная задача таких ресурсов — выманить у пользователя конфиденциальные банковские данные, в частности логин и пароль от интернет-банкинга, полный номер карты, срок ее действия, CVV- и PIN-коды, а также номер телефона.
Получив эту информацию, злоумышленники получают доступ к счетам и воруют деньги. Чтобы не попасть в ловушку мошенников, в полиции призывают соблюдать следующие правила безопасности:
не переходить по подозрительным ссылкам из любых сообщений или публикаций;
всегда проверять любую информацию о выплатах через официальные источники;
никому и ни при каких условиях не сообщать пароли от банкинга, а также PIN- и CVV-коды своих платежных карт.
Если человек все же стал жертвой киберпреступников и потерял средства, ему необходимо немедленно сообщить об этом подразделениям киберполиции, заполнив специальную форму на официальном сайте ведомства.
Напомним, мошенники продолжают придумывать новые способы кражи денег с банковских карт. На этот раз они используют обычную нейлоновую нить, которая позволяет заблокировать карту в банкомате, узнать PIN-код владельца, а затем получить доступ к его счету.