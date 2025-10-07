- Дата публикации
Украинцев предупредили об осложнении движения на польской границе: в чем дело
На пункте пропуска «Рава-Русская» на выезд из Украины будет работать только одна полоса.
На границе Украины с Польшей на пункте пропуска «Рава-Русская» возможно медленное оформление транспорта на выезд, ведь будет работать только одна полоса движения. Причина — начало ремонта дороги.
Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.
Ремонт дорожного покрытия перед пунктом пропуска «Рава-Русская» начался утром 7 октября. Работы проводятся на полосах движения как на въезд в Украину, так и на выезд. По предварительным данным, ремонт продлится до 30 октября.
Ремонт начался с полос въезда, где движение временно полностью перекроют. Транспорт будут направлять на одну из полос, предназначенных для выезда из Украины.
«Из-за этого возможно замедление оформления транспортных средств на выезд, ведь будет работать только одна полоса движения», — отметили в ГПСУ.
Там призвали учесть это при планировании путешествия и, по возможности, выбирать другие пункты пропуска.
Напомним, 5 октября технический сбой в польской таможенной системе усложнил движение грузового транспорта на границе с Украиной. На выезд из Украины пропускали только транспорт без груза.