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- Украина
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Украинцев предупредили об отключении света на весь день: что известно о графиках
«Укрэнерго» объявило об отключении света 3 ноября.
В части областей Украины 3 ноября в течение всех суток будут применять вынужденные меры ограничения потребления электроэнергии для населения и промышленных предприятий.
Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».
Графики отключения света — что известно
По данным компании, ограничения будут действовать с 00:00 до 23:59. В частности, в этот период будут применяться:
графики ограничения мощности — для промышленности;
графики почасовых отключений — для всех других категорий потребителей (объемом от 0,5 до 4 очередей).
Главной причиной введения вынужденных ограничений есть последствия массированных российских атак на объекты украинской энергетической инфраструктуры.
В «Укрэнерго» предупреждают, что из-за обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Графики отключений советуют следить на страницах своих облэнерго и бережно использовать свет, когда он есть.
Отключение света — последние новости
Напомним, в Киеве отменили экстренные отключения электроэнергии и вернулись к почасовым графикам. Теперь жители столицы снова могут ориентироваться на планируемое расписание отключений.
Также в понедельник, 2 ноября, в части регионов Украины снова будут ограничивать электроснабжение из-за последствий российских атак.