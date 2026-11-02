Украинцев предупредили об отключении света на весь день: что известно о графиках

Отключение света

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В части областей Украины 3 ноября в течение всех суток будут применять вынужденные меры ограничения потребления электроэнергии для населения и промышленных предприятий.

Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».

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Графики отключения света — что известно

По данным компании, ограничения будут действовать с 00:00 до 23:59. В частности, в этот период будут применяться:

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графики ограничения мощности — для промышленности;

графики почасовых отключений — для всех других категорий потребителей (объемом от 0,5 до 4 очередей).

Главной причиной введения вынужденных ограничений есть последствия массированных российских атак на объекты украинской энергетической инфраструктуры.

В «Укрэнерго» предупреждают, что из-за обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Графики отключений советуют следить на страницах своих облэнерго и бережно использовать свет, когда он есть.

Отключение света — последние новости

Напомним, в Киеве отменили экстренные отключения электроэнергии и вернулись к почасовым графикам. Теперь жители столицы снова могут ориентироваться на планируемое расписание отключений.

Также в понедельник, 2 ноября, в части регионов Украины снова будут ограничивать электроснабжение из-за последствий российских атак.

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