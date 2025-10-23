- Дата публикации
Украинцев предупредили об ухудшении погодных условий в пятницу: где будет повышена опасность
На Правобережье ожидаются порывы ветра до 20 м/с, в Карпатах до 25 м/с, а также значительные дожди. Объявлен I уровень опасности.
В Украине 24 октября ожидается резкое ухудшение погодных условий.
Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, днем на Правобережье ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, а в высокогорье Карпат - до 25 м/с. В Закарпатье и в Карпатах прогнозируют значительные дожди, объявлен I уровень опасности (желтый).
Также в Киеве и Киевской области днем ожидаются порывы ветра 15–20 м/с – желтый уровень опасности.
В ГСЧП предупреждают, что непогода может усложнить работу энергетических, коммунальных и строительных предприятий, а также движение транспорта.
Ранее сообщалось, что завтра, 24 октября, атмосферный фронт с северо-запада принесет в Украину умеренные дожди и усиление ветра до штормовых значений.