Украинцев предупредили об ухудшении погодных условий в пятницу: где будет повышена опасность

Украинцев предупредили об ухудшении погодных условий / © unsplash.com

В Украине 24 октября ожидается резкое ухудшение погодных условий.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, днем на Правобережье ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, а в высокогорье Карпат - до 25 м/с. В Закарпатье и в Карпатах прогнозируют значительные дожди, объявлен I уровень опасности (желтый).

Также в Киеве и Киевской области днем ожидаются порывы ветра 15–20 м/с – желтый уровень опасности.

В ГСЧП предупреждают, что непогода может усложнить работу энергетических, коммунальных и строительных предприятий, а также движение транспорта.

Ранее сообщалось, что завтра, 24 октября, атмосферный фронт с северо-запада принесет в Украину умеренные дожди и усиление ветра до штормовых значений.