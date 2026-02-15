- Дата публикации
Украинцев предупреждают о непогоде: прогноз на 16 февраля
В ряде регионов Украины завтра, 16 февраля, ожидается ненастье. Следует позаботиться о собственной безопасности.
В понедельник, 16 февраля, в ряде областей ожидается ненастье. Объявлен первый уровень опасности.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Где ожидается ненастье 16 февраля
В Киевской и Черниговской областях ожидается снег. В Сумской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях мокрый снег и дождь. Объявлен первый уровень опасности.
«В Украине, кроме запада, порывы ветра 15-20 м/с, в большинстве северных и Винницкой областях ночью и утром вьюги. И уровень опасности желтый», — подчеркнули синоптики.
Предупреждают, что ухудшение погодных условий может осложнить работу энергетических, строительных, коммунальных предприятий, нарушение движения транспорта и жизнедеятельности населения.
Погода в Киеве и области
В Киеве и Киевщине также сообщили о том, что надвигается ненастье.
«Облачно. Ночью сильный снег, днем местами небольшой снег. На дорогах кое-где гололедица», — пишут в гидрометцентре.
Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-18 м/с, ночью и утром вьюги.
Температура по области ночью и днем 4-9° мороза, а в Киеве — 7-9° мороза.
«16 февраля ночью сильный снег, порывы ветра 15-20 м/с, ночью и утром вьюги», — отмечают специалисты.
Уровень опасности идентичен.
Погода в Винницкой области
Как сообщает Винницкий областной центр гидрометеорологии, 16 февраля в области ожидаются опасные метеорологические явления.
«Облачно, ночью снег, метель, днем без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура в Виннице ночью 9-11° мороза, днем 6-8° мороза. Температура в Винницкой области ночью 7-12° мороза, днем 4-9° мороза», — отметили метеорологи.
Жителей призывали быть очень внимательными и осторожными. На дорогах гололедица, а ночью — метель
«И уровень опасности желтый», — акцентировали в центре.
Погода в Харьковской области
Жителей Харьковщины также предупредили об опасных метеорологических явлениях 16 февраля.
«Утром и днем 16 февраля по городу и области ожидаются порывы ветра, 15-20 м/с», — говорится в сообщении Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.
Также объявлен первый уровень опасности — желтый.
Ранее мы сообщали, что на востоке Украины произошел коллапс — из-за рапсового потепления подтоплен ряд городов. В частности, пострадали Краматорск, Славянск, Луганск и населенные пункты Харьковщины. В Сети публикуют кадры последствий.