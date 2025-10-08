- Дата публикации
Украина
- Украина
367
1 мин
"Резерв+" временно остановит работу: какие услуги не будут работать
Завтра, 9 октября, с 00:00 до 06:00 в «Резерве+» невозможно будет получить услуги.
В четверг, 9 октября, в реестре «Оберіг» пройдут плановые технические работы. Срок будет составлять с 00:00 до 06:00.
Об этом сообщили в Минобороны.
При ограничении в приложении «Резерв+» временно нельзя будет получить услуги или обновить документ.
Украинцам советуют заранее загрузить PDF-версию, чтобы всегда иметь электронный военно-учетный документ под рукой. Как это сделать? Следует нажать три точки, которые вы увидите на главном экране приложения, и выбрать опцию «Загрузить PDF».
«Работы завершатся в 06:00, после чего сервисы будут работать в обычном режиме», — заверили в ведомстве.
Ранее в приложении «Резерв+» добавились две новые отсрочки. Они охватят людей с временной непригодностью по результатам ВЛК, а также семей, где жена или муж — военные и имеют ребенка до 18 лет.
«Продолжаем расширять количество отсрочек в Резерв+. Наша цель — чтобы в приложении можно было оформить все отсрочки, предусмотренные законом. И мы постепенно к этому двигаемся», — сказала заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.