Украина
Украинцев предупреждают об опасных "письмах от Минэнерго": что известно

В ЦПИ отмечают: ни в коем случае нельзя переходить по ссылке «письма от Минэнерго», которую рассылают мошенники, чтобы не потерять важные данные.

Автор публикации
Катерина Сердюк
Фейковое письмо

Фейковое письмо

Украинцев предупреждают о новой фишинговой рассылке электронных писем от имени Министерства энергетики Украины. Это — фейк.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Подробности

Как отмечается, письма содержат призывы к оплате и вложенные файлы или ссылки для скачивания.

«Сообщаем, что Минэнерго не осуществляет такие рассылки», — акцентируют внимание в Центре.

Традиционно информация может содержать вредоносное программное обеспечение. После открытия возникает риск несанкционированного доступа к компьютерам и данным.

«Призываем не открывать вложения, не переходить по ссылкам и не производить никаких оплат по таким письмам», — говорится в сообщении.

Украинцев призывают распространять информацию о фейке и доверять только официальным каналам коммуникации.

Ранее мы писали, что в Николаевской области женщина пострадала из-за фишинговой ссылки. Так, в результате она потеряла сумму средств.

Стало известно, что жительница Братской общины после перехода по фейковой ссылке о «денежной помощи» потеряла свои деньги.

Правоохранители сообщили, что женщина увидела в социальной сети объявление о возможности получения финансовой поддержки от международных партнеров. Перейдя по ссылке, она ввела персональные данные, реквизиты банковской карты и код подтверждения по телефону. Это стоило ей 100 тысяч гривен.

