- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 264
- Время на прочтение
- 1 мин
Украинцев предупреждают об опасных "письмах от Минэнерго": что известно
В ЦПИ отмечают: ни в коем случае нельзя переходить по ссылке «письма от Минэнерго», которую рассылают мошенники, чтобы не потерять важные данные.
Украинцев предупреждают о новой фишинговой рассылке электронных писем от имени Министерства энергетики Украины. Это — фейк.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
Подробности
Как отмечается, письма содержат призывы к оплате и вложенные файлы или ссылки для скачивания.
«Сообщаем, что Минэнерго не осуществляет такие рассылки», — акцентируют внимание в Центре.
Традиционно информация может содержать вредоносное программное обеспечение. После открытия возникает риск несанкционированного доступа к компьютерам и данным.
«Призываем не открывать вложения, не переходить по ссылкам и не производить никаких оплат по таким письмам», — говорится в сообщении.
Украинцев призывают распространять информацию о фейке и доверять только официальным каналам коммуникации.
Ранее мы писали, что в Николаевской области женщина пострадала из-за фишинговой ссылки. Так, в результате она потеряла сумму средств.
Стало известно, что жительница Братской общины после перехода по фейковой ссылке о «денежной помощи» потеряла свои деньги.
Правоохранители сообщили, что женщина увидела в социальной сети объявление о возможности получения финансовой поддержки от международных партнеров. Перейдя по ссылке, она ввела персональные данные, реквизиты банковской карты и код подтверждения по телефону. Это стоило ей 100 тысяч гривен.