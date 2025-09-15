Украинцев признали одними из самых токсичных в игровом сообществе

Геймер / © Pixabay

Украинские пользователи сервиса Steam попали в пятерку сообществ, которые чаще всего оставляют негативные отзывы о видеоиграх.

Об этом сообщают аналитики портала The Nerd Stash, которые проанализировали миллионы рецензий на игры в самом популярном мировом игровом магазине.

Как отмечается в отчете, исследователи стремились выяснить, представители каких языковых групп являются наиболее критически настроенными. Для этого они выбрали 14 самых популярных проектов в Steam, среди которых были как платные блокбастеры, так и бесплатные хиты. В перечень попали, в частности, Grand Theft Auto V, Baldur’s Gate 3, Counter-Strike 2, Elden Ring и Apex Legends.

После сбора данных все отзывы распределили по языку написания и определили процент положительных и отрицательных рецензий для каждой группы. На основе этого расчета был сформирован рейтинг, в котором термин «токсичность» используется как условное обозначение уровня критичности игроков.

лидеры по количеству негативных оценок

Первое место в списке заняли пользователи, пишущие на японском: лишь 55,5% их отзывов были положительными. На второй позиции оказались игроки, оставляющие рецензии на упрощенном китайском языке (57,4% положительных комментариев). Третью строчку заняли пользователи с традиционным китайским (66,1%), четвертую — геймеры, пишущие на корейском (70,9%).

На пятом месте неожиданно оказались украинцы: по данным исследования, 79,1% отзывов на украинском языке носили положительный характер, остальные же относились к категории негативных. Таким образом, украинское сообщество вошло в пятерку самых критичных геймеров в мире.

Далее в рейтинге идут русскоязычные пользователи (80,1% положительных рецензий) и немцы (81,5%). В десятку также вошли итальянцы, турки и французы.

Самые дружественные сообщества

На противоположной стороне рейтинга оказались игроки из Румынии: 93,4% их рецензий оказались положительными. Высокий уровень поддержки разработчиков продемонстрировали также португальцы (93%), датчане (91,3%) и вьетнамцы (90,1%).

Почему эти данные могут быть условными

Специалисты обращают внимание, что результаты не стоит воспринимать как окончательные и безоговорочные. На итоговые показатели повлияли сразу несколько факторов.

Во-первых, в расчет бралось процентное соотношение положительных и отрицательных отзывов, а не их общее количество. То есть даже небольшая активность пользователей определенной языковой группы могла существенно сказаться на результатах.

Во-вторых, выбор только 14 игр также внес коррективы, ведь в разных регионах популярны разные жанры и тайтлы. Поэтому оценки конкретных игр могли иметь большее влияние, чем общая картина.

В-третьих, на статистику иногда влияют так называемые «рейтинговые атаки», когда игроки намеренно массово занижают оценки из-за недовольства действиями разработчиков. Подобные случаи уже случались, например, с трилогией S.T.A.L.K.E.R., когда часть российских пользователей снижала рейтинги из-за отсутствия русской локализации.

Аналитики подытожили, что полученные результаты следует рассматривать скорее как показатель уровня критичности различных геймерских сообществ, а не как объективное определение их «токсичности».

