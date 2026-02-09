ТСН в социальных сетях

Украина
301
1 мин

Украинцев призвали подготовиться к опасным погодным условиям

В Харькове 10 февраля ожидается гололед и гололедица на дорогах.

Вера Хмельницкая
Украинцев призвали подготовиться к опасным погодным условиям

Синегубов предупредил об гололеде в Харькове / © ТСН

В Харькове на 10 февраля ожидаются опасные погодные условия.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов предупредил об этом 9 февраля. В течение суток в городе будет сохраняться гололедица, а на дорогах будет образовываться гололедица.

Водителям советуют быть осторожными, соблюдать безопасный скоростной режим и дистанцию во время движения по дорогам.

Местные власти напоминают пешеходам также внимательно передвигаться по тротуарам и пешеходным переходам, чтобы избежать травм через скользкую поверхность.

Напомним, ранее синоптикиня Наталья Диденко спрогнозировала завершение экстремальных холодов в Украине. Ближайшая ночь станет последней в периоде экстремальной стужи, после чего температура начнет ощутимо расти.

Другие синоптики также объяснили, каким еще может быть февраль.

