Украинцев призвали подготовиться к опасным погодным условиям
В Харькове 10 февраля ожидается гололед и гололедица на дорогах.
В Харькове на 10 февраля ожидаются опасные погодные условия.
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов предупредил об этом 9 февраля. В течение суток в городе будет сохраняться гололедица, а на дорогах будет образовываться гололедица.
Водителям советуют быть осторожными, соблюдать безопасный скоростной режим и дистанцию во время движения по дорогам.
Местные власти напоминают пешеходам также внимательно передвигаться по тротуарам и пешеходным переходам, чтобы избежать травм через скользкую поверхность.
Напомним, ранее синоптикиня Наталья Диденко спрогнозировала завершение экстремальных холодов в Украине. Ближайшая ночь станет последней в периоде экстремальной стужи, после чего температура начнет ощутимо расти.
Другие синоптики также объяснили, каким еще может быть февраль.