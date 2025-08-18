Украинцев призвали закрывать окна: в чем причина (фото)

Окна лучше закрывать / © Pixabay

В Украине началась сезонная миграция летучих мышей, и специалисты советуют закрывать окна во время отпуска, чтобы животные не попали в жилище.

Об этом сообщила Команда спасения животных города Киева Kyiv Animal Rescue Group в Facebook.

В Украине живут как оседлые, так и мигрирующие виды летучих мышей. Одни проводят лето на территории страны, другие прилетают зимовать, а некоторые лишь пролетают через территорию Украины. Во время миграции летучие мыши преодолевают сотни километров и останавливаются на отдых в незнакомых местах.

Если окно открыто без сетки или есть щель форточки, животные могут залетать внутрь и не суметь найти выход. Попадание в помещение опасно не только для жителей квартиры: летучие мыши могут повредиться, а длительное отсутствие хозяев может быть фатальным для них.

Летучие мыши / © Kyiv Animal Rescue Group

Все виды летучих мышей, встречающиеся в Украине, занесены в Красную книгу из-за стремительного сокращения популяции. Kyiv Animal Rescue Group советует устанавливать сетки на окна или полностью их закрывать во время отпуска. Это поможет защитить животных и обезопасить свое жилье от нежелательных гостей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Сумах летучие мыши укусили двух людей, которые пытались выгнать животных из своих домов. Пострадавшим немедленно назначили лечение от бешенства.