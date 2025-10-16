Украинцев призывают подготовиться к блэкаутам: сколько наличных иметь дома и что еще стоит сделать

Блэкаут / © Getty Images

Россия продолжает уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины, и отключения света снова становятся обыденностью для многих граждан. В таких условиях готовность к блэкауту – это не только вопрос комфорта, но и финансовая безопасность. Ведь когда банкоматы и терминалы не работают, единственный выход — наличные деньги.

В Центре стратегических коммуникаций объяснили, какую сумму стоит иметь дома на случай масштабных отключений и о чем еще нужно позаботиться заранее.

Сколько наличных нужно на "черный день"

Специалисты советуют создать запас наличных денег в расчете на одну-две недели. Если семья тратит на ежедневные нужды около 1 000 грн в день, оптимально иметь резерв в пределах 10 000–15 000 грн.

Купюры стоит подготовить разного номинала — мелочь поможет рассчитываться в транспорте, магазинах, на рынках или в сервисах, где часто нет остальных.

Что еще стоит подготовить на случай блэкаута

Кроме наличного резерва, в Центре советуют заранее продумать другие важные вещи, которые помогут более комфортно и безопасно пережить отключение света:

Связь. Запишите важные контакты на бумаге, чтобы не потерять их, если телефон разрядится. Расскажите детям, где хранятся записи.

Аптечка. Подготовьте лекарство постоянного потребления и базовые средства от простуды и боли.

Документы. Храните копии паспортов, ИНН, медицинских справок и т.п. в водонепроницаемом пакете.

Вода и еда. Следует иметь запас питьевой воды - около 3 литров на человека в день, а также технической - 10-12 литров. Продукты лучше выбирать длительное хранение: крупы, консервы, орехи, сухофрукты, шоколад.

Источники теплые. Хорошо иметь грелки электрические, водяные или каталитические. Если есть возможность, приобретите генератор. Он позволит пользоваться обогревателями и другими электроприборами, но устанавливать его нужно только на открытом воздухе — не ближе 6 метров от окон.

Специалисты также советуют заранее утеплить жилье: устранить щели в окнах и дверях, использовать герметик, установить теплоотражающие экраны за батареями, чтобы уменьшить потери тепла.

Напомним, ранее сообщалось, что, несмотря на лучшую подготовку Украины к защите энергообъектов и усилению ПВО, РФ изменила тактику атак, сосредоточившись на массированных ударах по 1-3 регионам, а не по всей стране. Кроме того, агрессорка изменила технические характеристики средств поражения: баллистика стала менее уязвима к Patriot, а реактивные беспилотники теперь могут летать выше и лучше маневрировать.