Украинцев призывают подготовиться к блэкаутам: сколько наличных иметь дома и что еще стоит сделать
Из-за атак РФ возможны новые блэкауты — специалисты советуют украинцам создать запас наличных на 1–2 недели и подготовить все необходимое для выживания без света.
Россия продолжает уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины, и отключения света снова становятся обыденностью для многих граждан. В таких условиях готовность к блэкауту – это не только вопрос комфорта, но и финансовая безопасность. Ведь когда банкоматы и терминалы не работают, единственный выход — наличные деньги.
В Центре стратегических коммуникаций объяснили, какую сумму стоит иметь дома на случай масштабных отключений и о чем еще нужно позаботиться заранее.
Сколько наличных нужно на "черный день"
Специалисты советуют создать запас наличных денег в расчете на одну-две недели. Если семья тратит на ежедневные нужды около 1 000 грн в день, оптимально иметь резерв в пределах 10 000–15 000 грн.
Купюры стоит подготовить разного номинала — мелочь поможет рассчитываться в транспорте, магазинах, на рынках или в сервисах, где часто нет остальных.
Что еще стоит подготовить на случай блэкаута
Кроме наличного резерва, в Центре советуют заранее продумать другие важные вещи, которые помогут более комфортно и безопасно пережить отключение света:
Связь. Запишите важные контакты на бумаге, чтобы не потерять их, если телефон разрядится. Расскажите детям, где хранятся записи.
Аптечка. Подготовьте лекарство постоянного потребления и базовые средства от простуды и боли.
Документы. Храните копии паспортов, ИНН, медицинских справок и т.п. в водонепроницаемом пакете.
Вода и еда. Следует иметь запас питьевой воды - около 3 литров на человека в день, а также технической - 10-12 литров. Продукты лучше выбирать длительное хранение: крупы, консервы, орехи, сухофрукты, шоколад.
Источники теплые. Хорошо иметь грелки электрические, водяные или каталитические. Если есть возможность, приобретите генератор. Он позволит пользоваться обогревателями и другими электроприборами, но устанавливать его нужно только на открытом воздухе — не ближе 6 метров от окон.
Специалисты также советуют заранее утеплить жилье: устранить щели в окнах и дверях, использовать герметик, установить теплоотражающие экраны за батареями, чтобы уменьшить потери тепла.
Напомним, ранее сообщалось, что, несмотря на лучшую подготовку Украины к защите энергообъектов и усилению ПВО, РФ изменила тактику атак, сосредоточившись на массированных ударах по 1-3 регионам, а не по всей стране. Кроме того, агрессорка изменила технические характеристики средств поражения: баллистика стала менее уязвима к Patriot, а реактивные беспилотники теперь могут летать выше и лучше маневрировать.