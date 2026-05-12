Украинцев пугают блокировкой карт из-за мобилизации: что на самом деле предполагает процедура

Банковские карты / © Associated Press

В Украине на фоне мобилизации ужесточили контроль за соблюдением правил военного учета. Поэтому среди военнообязанных часто возникает вопрос: могут ли автоматически заблокировать банковские счета из-за необновления данных в ТЦК или приложения «Резерв+».

Об этом пишет "Судебно-юридическая газета".

На самом деле само по себе необновление военно-учетных данных не означает мгновенной блокировки карт. Арест средств возможен только после нескольких юридических этапов — в частности, наложение штрафа, неуплаты его в определенный срок и открытие исполнительного производства.

Блокируют счета автоматически

Украинское законодательство не предусматривает автоматическую блокировку банковских счетов только потому, что человек не обновил военно-учетные данные или имеет соответствующую отметку в электронных системах.

В то же время, нарушение правил военного учета может стать основанием для административной ответственности. Речь идет о нарушениях, предусмотренных статьями 210 и 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Среди наиболее распространенных оснований для штрафа:

необновление персональных или учетных данных;

неявка по повестке без уважительной причины;

несообщение об изменении места жительства;

несообщение об изменении семейного положения;

уклонение или отказ от прохождения ВЛК;

нарушение правил пребывания на военном учете;

игнорирование законных требований ТЦК и СП

Для граждан штрафы за нарушение правил военного учета могут составлять от 17000 до 25500 гривен. Для должностных лиц – от 34 000 до 59 500 гривен.

Как может дойти до ареста счетов

Процедура не автоматическая. Сначала ТЦК и СП должны зафиксировать нарушения и вынести постановление об административном правонарушении с наложением штрафа.

После получения постановления человеку предоставляется срок добровольной уплаты штрафа. Обычно это 15 дней. В этот период постановление также можно обжаловать, если человек считает его незаконным.

Если штраф не уплачен добровольно, постановление может быть передано в Государственную исполнительную службу или частного исполнителя. Уже после открытия исполнительного производства исполнитель имеет право наложить арест на средства должника.

Банки в таком случае получают соответствующую информацию через Автоматизированную систему исполнительного производства и обязаны выполнить решение об аресте средств в пределах суммы долга.

Кроме того, в случае неуплаты штрафа в установленный срок с нарушителя могут взыскать двойной размер штрафа, расходы на учет правонарушения и исполнительный сбор. Поэтому общая сумма долга может вырасти до более 50 тысяч гривен.

Могут заблокировать все карты

Формально арест налагается на средства должника в пределах суммы взыскания. Однако на практике человек может временно потерять доступ к нескольким счетам — к моменту списания средств или снятию ареста.

Исполнительная служба может накладывать арест на зарплатные счета. В то же время, закон предусматривает ограничение взыскания отдельных социальных выплат.

Проблема состоит в том, что банк не определяет самостоятельное происхождение средств, а выполняет постановление исполнителя. Поэтому в отдельных случаях арест может затронуть и счета, на которые поступает зарплата или социальная помощь. Чтобы снять арест с средств, на которые не может быть обращено взыскание, человеку обычно следует обратиться к исполнителю с подтверждающими документами.

Как обжаловать штраф ТЦК

Постановление об административном правонарушении можно оспорить в суде. Сделать это нужно в течение 10 дней с момента его получения. Если срок пропущен, его можно восстановить, но только при наличии уважительных причин.

В суд обычно подают:

копию постановления ТЦК;

доказательства нарушений процедуры или ошибок в постановлении;

документы, подтверждающие исполнение требований, если они есть;

паспорт и идентификационный код;

объяснение причин пропуска срока, если он был пропущен;

квитанцию об уплате судебного сбора, если он подлежит уплате.

Следовательно, блокирование счетов возможно не из-за самого факта необновления данных, а из-за неуплаченного штрафа и последующего исполнительного производства.

Мобилизация в Украине: что еще меняется

В Украине идет общая мобилизация, а в Верховной Раде периодически обсуждают возможную реформу ТЦК. В частности, речь идет о распределении функций территориальных центров комплектования: часть работников может заниматься военным учетом и мобилизацией, другая – социальным сопровождением военных, ветеранов и их семей.

В то же время, в парламенте отмечают, что от Министерства обороны пока не поступало четко оформленных законодательных предложений по такой реформе.

Также недавно в Украине отменен приказ МОН №910, который ограничивал возобновление и перевод студентов на дневную и дуальную формы обучения через мобилизационные процессы. Суд признал этот документ противоправным, а омбудсман Дмитрий Лубинец сообщил, что приказ уже отменен.

