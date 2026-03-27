Украинцев пугают электронными повестками: что говорят юристы
Слухи про повестки в приложениях являются частью ИПСО, говорит юрист Тарас Боровский.
Из-за приложений «Действие» и «Резерв+» повестки пока не рассылают. Таковы слухи об электронных вызовах враждебным ИПСО.
Об этом заявил военный юрист Тарас Боровский в эфире Вечір.LIVE.
В то же время он отметил, что государство продолжает движение в направлении цифровизации системы оповещения. Он напомнил, что во время масштабной кампании по обновлению военно-учетных данных весной 2024 года миллионы граждан добровольно внесли в реестры свои адреса электронной почты. Однако в будущем механизм вручения повесток может измениться.
«Я прогнозирую, что в определенный момент повестки, возможно, будут приходить на электронную почту, и они будут считаться врученными», — высказал свое мнение эксперт.
Юрист сравнил такую потенциальную систему с работой сервиса «Электронный суд», где цифровизация исключила возможность затягивания сроков из-за игнорирования бумажных листов. Тем не менее, специалист подчеркнул, что в ближайшее время таких изменений ожидать не стоит.
«Соответственно, такие повестки электронные когда-нибудь будут введены, скорее всего, но не с 1 апреля», — резюмировал Боровский.
Напомним, в Украине вспыхнула очередная дискуссия по военному учету. Народная депутат Юлия Яцик в эфире предположила, что повестки могут приходить в «Действие», назвав это одним из возможных направлений реформирования работы ТЦК и всеобщего усиления мобилизации.
В Министерстве цифровой трансформации опровергли планы по внедрению электронных повесток в Действии.
Кроме того, и команда приложения «Резерв+» официально опровергла информацию о том, что украинцам якобы начнут массово присылать повестки в электронном виде уже с 1 апреля.