Украинцев штрафуют за рекламу в Instagram: как избежать наказания

Соцсети / © Getty Images

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Государственная служба по безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей (Госпродпотребслужба) усилила контроль за соблюдением норм рекламного права в соцсети Instagram.

Как сообщил адвокат Богдан Янкив в своем видеоблоге на YouTube, к предприятиям уже начали применять санкции.

Юрист привел примеры, когда за рекламу в Instagram штрафовали предпринимателей.

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Один из таких случаев произошел в Тернополе, где Госпродслужба проверила ресторан, который предлагает блюда американской кухни.

В результате инспекторы обнаружили в Instagram-аккаунте заведения использовались кадры из голливудских кинофильмов со звездами США, а также изображения известного американского бизнесмена.

Кроме того, рекламируя свои блюда, ресторан использовал выражение: «Бомба, пушка, ракета».

Янкив объяснил, что по закону реклама с чужими фото или видео без разрешения — незаконная. Также нельзя использовать агрессивные образы, например, связанные с оружием.

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Таким образом, выявив эти нарушения, инспекторы Госпродпотребслужбы наложили на владельца ресторана штраф в размере 8,5 тысяч гривен. Тогда бизнесмен прошел процедуру обжалования и сумел добиться отмены штрафа.

Другой случай, по словам адвоката, произошел в Киеве. Там инспекторы проверяли также рекламу ресторана, опубликованную в Instagram.

Органы контроля признали нарушением использования полуобнаженных мужчин и женщин в рекламе продуктов питания. Подобный контент квалифицировали как недопустимую сексуализацию и дискриминацию по гендерному признаку.

Согласно украинскому законодательству, нельзя использовать изображения нарушающие этические, гуманистические и моральные нормы, а также изображения тела (или его части) как сексуального объекта.

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Несмотря на официальные разрешения на использование фотографий моделей, владельцу ресторана не удалось избежать наказания. Суд признал нарушение и наложил на предпринимателя штраф в 5,1 тысяч гривен.

В отличие от предыдущего случая, на этот раз бизнес не смог обжаловать решение — штраф пришлось оплатить.

Адвокат Богдан Янкив советует предпринимателям соблюдать Закон Украины «О рекламе» во избежание наказания.

Напомним, ранее ТСН.ua рассказывал о деструктивном влиянии соцсетей на подростков.

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