Украинцев срочно предупредили об угрозе запуска ракет Х-22: детали от ВС

Ракетный удар по Украине / © ТСН

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Над Черным морем 17 августа зафиксирован российский бомбардировщик-ракетоносец Ту-22м3. Он может запустить по Украине крылатые ракеты Х-22.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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«Внимание! Ту-22м3 в акватории Черного моря. Существует угроза пусков ракет Х-22!» — говорится в предупреждении от Воздушных сил.

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Они также проинформировали о полетах российских дронов в Запорожской, Сумской, Черниговской областях и в направлении Одесской области.

Заметим, военный эксперт Иван Тимочко предупредил, что в День Независимости Украины Россия может усилить ракетные удары или устроить диверсии из-за символичности даты. Эксперт отметил, что государство готовится к такому сценарию. Он призвал граждан избегать больших скоплений людей и быть готовыми к возможным провокациям и пропаганде со стороны агрессора.

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