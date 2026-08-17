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- Украина
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Украинцев срочно предупредили об угрозе запуска ракет Х-22: детали от ВС
Кроме ракетной угрозы, Воздушные силы сообщили о вражеских беспилотниках в небе над Украиной.
Над Черным морем 17 августа зафиксирован российский бомбардировщик-ракетоносец Ту-22м3. Он может запустить по Украине крылатые ракеты Х-22.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
«Внимание! Ту-22м3 в акватории Черного моря. Существует угроза пусков ракет Х-22!» — говорится в предупреждении от Воздушных сил.
Они также проинформировали о полетах российских дронов в Запорожской, Сумской, Черниговской областях и в направлении Одесской области.
Заметим, военный эксперт Иван Тимочко предупредил, что в День Независимости Украины Россия может усилить ракетные удары или устроить диверсии из-за символичности даты. Эксперт отметил, что государство готовится к такому сценарию. Он призвал граждан избегать больших скоплений людей и быть готовыми к возможным провокациям и пропаганде со стороны агрессора.