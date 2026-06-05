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- Украина
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Украинцев строго штрафуют на границе: за что можно потерять кругленькую сумму
Украинцам стоит ознакомиться с правилами пересечения границы, чтобы не подвергаться неприятностям. За некоторые нарушения грозят немалые штрафы.
Украинцам, планирующим поездку в страны ЕС, следует заранее ознакомиться с таможенными правилами. Нарушение законодательства может обернуться серьезными штрафами и даже конфискацией денег или товаров.
Таможенный кодекс предусматривает штрафы за несоблюдение законодательных требований.
Среди наиболее распространенных следующие:
статья 471 — уклонение от декларирования товаров и валюты (если сумма превышает 10 000 евро в эквиваленте)
статья 474 — препятствование должностным лицам осмотреть товар, транспортные средства и документы во время таможенной проверки
статья 482 — попытка уклониться от таможенного контроля
статья 483 — попытка скрыть товар при выезде или въезде
статья 485 — уклонение от уплаты налогов и других таможенных платежей
Размеры штрафов варьируются и могут доходить до 150% стоимости продукции. Также в большинстве случаев транспортируемые вещи конфискуют без возвращения владельцам.
Напомним, с 1 июня в Украине не изменяются базовые правила пересечения границы для военнообязанных мужчин — они и дальше будут регулироваться действующим мобилизационным законодательством. В то же время, уже в июне заработает новый онлайн-сервис от Госпогранслужбы, который позволит проверять временные ограничения на выезд за границу.
Ранее мы также писали о запретах для мужчин до 60 лет, исключениях для лиц с инвалидностью и новых правилах пересечения границы для женщин. Больше об этом читайте в новости.