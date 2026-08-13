Украинцев за границей будут брать на военный учет через консульства: что изменится

Консульство

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Украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, находящиеся за границей, во время обращения в консульства должны подавать действительный военно-учетный документ. Его будут проверять через электронное взаимодействие консульской системы с государственным реестром.

Об этом сообщили юристы для NV.

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Если документ недействителен, данные требуют обновления или человек не подтверждает актуальность информации, в консульском действии могут отказать.

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В то же время, если военно-учетного документа вообще нет, после обновления персональных данных человека смогут взять на военный учет. Если сведений о ней нет в реестре, предусмотрено автоматическое взятие на военный учет с формированием электронного документа без направления на ВЛК.

Новые правила вступят в силу через шесть месяцев после вступления в силу соответствующих положений постановления Кабмина.

«Сведения о призывниках, военнообязанных и резервистах будут храниться в Реестре в течение всего времени пребывания лица на военном учете и еще 75 лет после исключения из него, после чего подлежат уничтожению», — говорится в материале.

Исключения предусмотрены, в частности, для оформления удостоверения на возвращение в Украину, отдельных консульских действий в отношении детей и граждан, находящихся под арестом, задержаны или лишены свободы за границей.

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Напомним, украинские консульства за границей могут отказывать мужчинам 18–60 лет в консульских услугах, если у них нет действительного военно-учетного документа. Документ следует предъявлять в электронной форме или распечатанным. Его данные будут проверяться через реестр «Оберег». Если информации о мужчине нет в реестре, его могут автоматически взять на военный учет и сформировать электронный военно-учетный документ без прохождения ВЛК.

Как мы писали ранее, в Чехии украинским мужчинам в возрасте 23–60 лет стали отказывать во временной защите, если они не могут подтвердить исполнение воинского долга или законные основания для выезда из Украины. Новые правила ЕС действуют с 5 августа и уже привели к десяткам отказов.

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