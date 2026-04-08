Украинцев за границу будут выпускать по-новому: что меняет цифровая система EES

Украинцы

Реклама

С 10 апреля на границах 29 европейских стран заработает цифровая система въезда-выезда (Entry/Exit System — EES). Новые правила предусматривают обязательную биометрическую регистрацию для граждан стран, не входящих в Евросоюз, в том числе и для украинцев.

Об этом говорится в официальном разъяснении Европейского союза.

Как будет происходить проверка на границе

При первом пересечении границы после запуска системы путешественники должны пройти полную регистрацию. Она включает в себя сканирование загранпаспорта, создание цифрового фото лица и снятие отпечатков пальцев. Для детей до 12 лет действует исключение — отпечатки пальцев у них не будут брать.

Реклама

Полученные биометрические данные будут храниться в единой базе в течение трех лет. В случае отказа от прохождения биометрической регистрации, пассажиру будет отказано во въезде на территорию стран-участниц.

Для чего упражняют систему EES

Система EES полностью заменит традиционную штамповку паспортов на цифровые записи. Это позволит автоматически фиксировать дату и место каждого въезда и выезда, а также контролировать соблюдение правил краткосрочного пребывания в Шенгенской зоне.

Главными целями новой системы является ускорение проверок благодаря автоматизации, что позволит сократить время пребывания на границе. Также цифровизация данных усилит безопасность, помогая более эффективно выявлять поддельные документы и бороться с нелегальной миграцией. Кроме того, это повысит прозрачность контроля, поскольку Евросоюз получит единую базу для точного мониторинга пассажиропотока с другими странами.

Новые правила распространяются на путешествия в 29 европейских стран, входящих в Шенгенское пространство. Система EES разработана как ключевой инструмент для оптимизации внешних границ ЕС для обеспечения свободного и безопасного передвижения внутри зоны. Данные будут собираться непосредственно в пунктах пропуска через границу.

Реклама

