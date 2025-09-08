Украинцев ждет испытание накануне зимы: что задумали россияне

Энергетика снова под прицелом РФ / © Associated Press

Реклама

В преддверии зимы 2025 года Кремль, вероятно, возобновляет кампанию ударов беспилотниками и ракетами по энергетической инфраструктуре Украины. Оккупанты стремятся ослабить сопротивление российской агрессии.

Об этом говорится в отчете ISW.

Аналитики ссылаются на заявления диктатора Владимира Путина, заявившего, что Россия будет бить по энергетической инфраструктуре Украины только в ответ на атаки по НПЗ.

Реклама

Украинские чиновники считают эти удары продолжением российской кампании по уничтожению украинской энергетической инфраструктуры в преддверии отопительного сезона.

«Кремль, похоже, возобновляет свою кампанию по ударам беспилотниками и ракетами по энергетической инфраструктуре Украины в преддверии зимы 2025 года, вероятно, пытаясь подорвать волю Украины к сопротивлению российской агрессии», — оценивает ISW.

По словам руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, Россия с 2022 года системно атакует украинскую энергетику, когда идет подготовка к отопительному сезону, и продолжает это делать в 2025 году.

«Путин пытается прикрывать свои нынешние удары и лжет об ответе за НПЗ, хотя россияне первыми начали войну, атаки на энергетику, и никогда их не прекращали. Обычный лжец», — сказал Коваленко.

Реклама

Напомним, сегодня, 8 сентября, Минэнерго сообщило, что во время ночных обстрелов Украины россияне атаковали объект украинской энергосистемы в Киевской области. Под массированный удар попал один из объектов тепловой генерации. В ведомстве отметили, что враг хочет навредить мирному населению и оставить без света и тепла украинские дома, медицинские учреждения, детские сады и школы. В настоящее время энергетики и спасатели работают над ликвидацией последствий атаки на объект тепловой генерации.