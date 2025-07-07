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- Украина
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Украинцев ждет неожиданное изменение погоды: прогноз на неделю
Синоптики предупреждают о жаркой погоде и локальных ливнях в западных и северных регионах.
Во вторник, 8 июля, в Украине сохранится жаркая погода — температура воздуха в течение дня будет достигать +30…+33°, а на юге и в центре местами столбики термометров поднимутся до +34…+36°.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.
По ее словам, в целом по стране будет преобладать сухая погода, однако не везде. Атмосферный фронт, связанный с циклоном, по имени Gabriel, принесет грозовые дожди в западные области. Днем или вечером осадки с грозами могут дойти и до севера, а также Винницкой и Черкасской областей.
В Киеве 8 июля тоже будет жарко — до +31…+33°. Впрочем, возможно кратковременное облегчение во второй половине дня: ожидается дождь с грозой. Из-за сильной жары и температурных контрастов на высотах, ливни могут быть внезапными и мощными, со шквалистым ветром. Будьте осторожны!
Уже в среду, 9 июля, жара начнет ослабевать — прежде всего в западных областях.
Напомним, ранее мы писали о том, что некоторым областям Украины может угрожать засуха в июле из-за того, что количество осадков ожидается меньше, чем обычно.