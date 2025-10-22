Украинцев ждет тяжелая зима: сколько часов будем сидеть без света

Отключение света / © ТСН.ua

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, спрогнозировал, какой будет ситуация с электроснабжением в случае продолжения атак РФ на энергетическую инфраструктуру.

Об этом он рассказал в интервью Главреду.

По его словам, точный прогноз сделать невозможно, но можно выделить два основных сценария: нейтральный и пессимистический.

«Оптимистического сценария я не вижу — есть только нейтральный и пессимистический. Нейтральный сценарий — это теплая зима. Но в нее лично я не верю. Я не верил ни в первую теплую зиму, ни во вторую, ни в третью», — отметил Корольчук.

Эксперт пояснил, что во время предыдущих теплых зим у людей возникло ошибочное мнение, что энергетическая система полностью восстановлена и защищена. На самом деле на ход событий влияла и теплая погода, и отсутствие массированных обстрелов.

«Но оказалось, что и теплая погода сыграла свою роль, и отсутствие массированных обстрелов. А уже весной 2025 года Россия фактически изменила направление ударов и стала делать акцент на газовой сфере. Поэтому нейтральный сценарий, на мой взгляд, — это, в лучшем случае, режим 50/50: 12 часов свет есть, 12 — нет», — отметил эксперт.

Напомним, ранее мы писали о том, что этой зимой украинцев ожидают длительные отключения электроэнергиипо графику 4×2: 4 часа без света, 2 часа — со светом. Самая сложная ситуация прогнозируется в прифронтовых и приграничных регионах: Черниговщина, Сумщина, Харьковщина, Запорожье, Днепропетровщина, Николаевщина, Одесщина, Херсонщина.