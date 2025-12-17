Украинцев ждут новые правила мобильной связи в Европе: что известно

Смартфон / © Pixabay

Реклама

Украина с 1 января 2026 года официально присоединится к роуминговой зоне Европейского Союза, что позволит украинским абонентам пользоваться мобильной связью в 27 странах ЕС по принципу «Роуминг как дома» без дополнительных оплат за звонки и SMS.

Об этом сообщила председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций (НКЭК), Лилия Мален, пишет УП.

По ее словам, с начала 2026 года взаимодействие между украинскими и европейскими мобильными сетями переходит на принципиально новый уровень. Украина становится полноправным участником внутреннего телекоммуникационного рынка Европейского Союза, а не пользуется временными льготными договоренностями, которые действовали с 2022 года на основе Совместного заявления между операторами.

Реклама

Мальон отметила, что новая модель предусматривает полную автоматизацию роуминга. Абонентам не нужно будет подключать дополнительные услуги, менять настройки телефона или активировать специальные пакеты — роуминг в странах ЕС будет работать по умолчанию в рамках домашнего тарифа.

Она также подчеркнула, что Украина стала первой страной за пределами Европейской экономической зоны, которая полностью адаптировала национальное законодательство к стандартам ЕС в сфере телекоммуникаций. Этот шаг, по ее словам, стал ориентиром и для Молдовы, которая присоединится к зоне Roam like at Home одновременно с Украиной.

В рамках новых правил украинские абоненты смогут использовать звонки и SMS непосредственно из собственного тарифного пакета во время пребывания в ЕС. Входящие звонки будут оставаться бесплатными. Мобильный интернет также будет предоставляться по условиям домашнего тарифа, однако операторы будут иметь право устанавливать лимиты на объем трафика в соответствии с европейскими нормами. После исчерпания такого лимита доступ к сети будет сохраняться, но может оплачиваться дополнительно.

Качество связи будет соответствовать техническим возможностям сети. Если абонент пользуется в Украине 4G, то в странах ЕС он также будет иметь доступ к 4G или 5G при условии наличия соответствующей инфраструктуры.

Реклама

Отдельно Мальон обратила внимание на то, что с 2026 года Украина и Европейский Союз будут считаться единой географической зоной для тарифов. Это означает, что использованные минуты или гигабайты в Украине будут уменьшать общий пакет услуг и во время пребывания в ЕС.

В то же время в рамках европейского законодательства будет действовать политика добросовестного пользования. Она предусматривает, что домашние тарифы рассчитаны на краткосрочные поездки за границу. Если SIM-карта длительное время будет находиться в роуминге, оператор может запросить подтверждение связи абонента с Украиной или применить доплату.

Для граждан Украины, которые вынужденно находятся в странах ЕС из-за войны, предусмотрено исключение. Согласно новому Совместному заявлению, которое будет действовать с начала 2026 года до марта 2027 года, украинские беженцы смогут пользоваться отечественной мобильной связью в Евросоюзе без ограничений по продолжительности пребывания.

Независимо от тарифного плана или состояния счета, все украинские абоненты в ЕС будут иметь бесплатный доступ к единому номеру экстренных служб 112.

Реклама

Контроль за соблюдением прав потребителей и технической реализацией новых правил будут осуществлять мобильные операторы совместно с НКЭК. В случае возникновения проблем или нарушений условий обслуживания абоненты смогут обращаться непосредственно к национальному регулятору.

Напомним, ранее мы писали о том, что изменится для украинцев после присоединения к роумингу ЕС.