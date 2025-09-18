- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 538
- Время на прочтение
- 1 мин
Украинцев ждут "темные" времена: военный сказал, к чему готовиться
Украину ждет очередной непростой отопительный сезон из-за риска обстрелов со стороны оккупантов.
Украинцам следует готовиться к любым сценариям этой зимой. В частности, могут быть блекауты.
Об этом в эфире «Киевского времени» сказал командир 429-го отдельного полка беспилотных систем «АХИЛЛЕС»
Он констатировал: конечно, будут атаки со стороны РФ на энергетическую инфраструктуру.
«Мы не успеем перекрыть все небо. Будут долетать ракеты, будут долетать, к сожалению, и Шахеды, и мы должны поработать над укрытиями и хранилищами на всех уровнях: и в законодательном, и в городском. Обслужить укрытие, потому что все без контроля начинает использоваться асоциальными элементами населения», — сказал он.
Должны рассчитывать на себя и на друг друга, добавляет Федоренко.
«Что касается блекаута, если сознание украинского общества будет на высоком уровне, мы сможем закрыть подавляющее большинство украинского неба, и в блекаут не упасть. Если этого не будет, конечно, генераторы, батарейки, фонарики, горелки. Мы всегда готовимся к худшему сценарию», — подчеркнул военный.
Напомним, РФ в последнее время усилила удары по энергетической инфраструктуре. При этом вероятность масштабных блекаутов крайне низка.
Да, мы готовы к любому сценарию, в отличие от 2022 года. В частности, речь идет о:
более сильную противовоздушную и противоракетную оборону;
резервы мощности передачи и распределения;
запас важного оборудования;
дополнительные малые энергетические установки.