Украинцев ждут "темные" времена: военный сказал, к чему готовиться

Блэкаут / © ТСН.ua

Украинцам следует готовиться к любым сценариям этой зимой. В частности, могут быть блекауты.

Об этом в эфире «Киевского времени» сказал командир 429-го отдельного полка беспилотных систем «АХИЛЛЕС»

Он констатировал: конечно, будут атаки со стороны РФ на энергетическую инфраструктуру.

«Мы не успеем перекрыть все небо. Будут долетать ракеты, будут долетать, к сожалению, и Шахеды, и мы должны поработать над укрытиями и хранилищами на всех уровнях: и в законодательном, и в городском. Обслужить укрытие, потому что все без контроля начинает использоваться асоциальными элементами населения», — сказал он.

Должны рассчитывать на себя и на друг друга, добавляет Федоренко.

«Что касается блекаута, если сознание украинского общества будет на высоком уровне, мы сможем закрыть подавляющее большинство украинского неба, и в блекаут не упасть. Если этого не будет, конечно, генераторы, батарейки, фонарики, горелки. Мы всегда готовимся к худшему сценарию», — подчеркнул военный.

Напомним, РФ в последнее время усилила удары по энергетической инфраструктуре. При этом вероятность масштабных блекаутов крайне низка.

Да, мы готовы к любому сценарию, в отличие от 2022 года. В частности, речь идет о: