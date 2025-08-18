ТСН в социальных сетях

Украина
495
1 мин

Украинцы 40+ смогут бесплатно проверить состояние здоровья: подробности

Украинцы в возрасте от 40 лет смогут получить бесплатное обследование сердца, диабета и психического состояния.

Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Прием у врача

Прием у врача / © pixabay.com

В Украине планируют запустить программу бесплатной проверки состояния здоровья, участие в проекте смогут принимать люди в возрасте от 40 лет.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко во время презентации "Программы деятельности правительства"

По ее словам, целью новой программы является обеспечение базовой диагностики один раз в год и системно контролировать состояние здоровья граждан. По словам Свириденко, «профилактический чекап» позволит планировать мероприятия для улучшения здоровья и своевременно выявлять болезни.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко уточнил, что бесплатная программа предусматривает обследование на сердечно-сосудистые заболевания, диабет и психические расстройства — основные причины преждевременной смертности и потери трудоспособности. «Большинство из этих болезней можно выявить и вылечить, если действовать вовремя», — подчеркнул министр.

По его словам, государство покроет полную стоимость обследования, а граждане смогут выбирать любое медицинское учреждение — государственное, коммунальное или частное. Кроме того, Ляшко сообщил о реализации 160 инфраструктурных проектов в сфере здравоохранения.

Напомним, ранее мы писали о том, что война истощает украинцев не только психологически, но и физически. Постоянный стресс, гормональные колебания и эмоциональные качели сокращают продолжительность жизни и повышают риск серьезных заболеваний.

