Военный учет в Украине / © Міністерство оборони

Украинцы получили возможность стать на воинский учет без личных обращений, очередей и дополнительных справок.

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

«Кабинет министров Украины принял постановление о запуске нового экспериментального проекта по автоматической постановке на воинский учет призывников, военнообязанных и резервистов», — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что это решение уменьшает бюрократию для людей и обеспечивает государство актуальными и точными данными.

На воинский учет автоматически будут ставиться:

мужчины, которые не стали на учет в 17 лет — автоматически получают статус призывника с момента 18-летия;

мужчины в возрасте 18-60 лет, которые находятся за границей — при получении или обмене паспортных документов в подразделениях Государственной миграционной службы. Для этого им не нужно посещать ТЦК и СП или проходить ВВК.

Напомним, в Украине больше не будет бумажных военно-учетных документов, отныне они создаются исключительно в электронном формате. Таким образом документ в приложении «Резерв+» становится основным для военнообязанных в Украине.