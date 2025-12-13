- Дата публикации
Украинцы автоматически будут получать статус призывника — Минобороны
Правительство приняло решение об автоматическом воинском учете граждан.
Украинцы получили возможность стать на воинский учет без личных обращений, очередей и дополнительных справок.
Об этом сообщили в Министерстве обороны.
«Кабинет министров Украины принял постановление о запуске нового экспериментального проекта по автоматической постановке на воинский учет призывников, военнообязанных и резервистов», — говорится в сообщении.
В Минобороны отметили, что это решение уменьшает бюрократию для людей и обеспечивает государство актуальными и точными данными.
На воинский учет автоматически будут ставиться:
мужчины, которые не стали на учет в 17 лет — автоматически получают статус призывника с момента 18-летия;
мужчины в возрасте 18-60 лет, которые находятся за границей — при получении или обмене паспортных документов в подразделениях Государственной миграционной службы. Для этого им не нужно посещать ТЦК и СП или проходить ВВК.
Напомним, в Украине больше не будет бумажных военно-учетных документов, отныне они создаются исключительно в электронном формате. Таким образом документ в приложении «Резерв+» становится основным для военнообязанных в Украине.