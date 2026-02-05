Эвакуация из Таврического на Запорожье / © Getty Images

Реклама

Российские войска неустанно продвигаются на юго-востоке, создавая угрозу для Запорожья. Жители прифронтовых громад, которые годами держались за свои дома, вынуждены срочно эвакуироваться из-за постоянных обстрелов и приближения боевых действий.

Об этом пишет Reuters.

В течение последних недель из Запорожья прекратилось автобусное сообщение с селом Таврическое. Из-за приближения боевых действий населенный пункт постепенно опустел. 35-летняя Марина Вишневская рассказала, что оставаться там стало слишком опасно для нее и пятерых детей — одних из немногих, кто еще не уехал.

Реклама

«Мы думали, что их (россиян) отбросят назад и все это закончится. Но когда мы поняли, что все будет только хуже и хуже, стало понятно: лучше уехать», — сказала Вишневская, садясь с семьей и несколькими вещами в полицейский эвакуационный автобус.

Российские войска на протяжении последних месяцев постепенно продвигаются вперед вдоль различных участков 1200-километровой линии фронта. Параллельно с приближением к так называемому «поясу крепостей» в восточной части Донецкой области армия РФ движется и в сторону Запорожья.

Эскалация боевых действий и эвакуация

Украинские военные сообщают о заметной эскалации боев на ключевых направлениях юго-восточного фронта в течение последних недель, в частности вблизи Гуляйполя, что в 40 км к востоку от Таврического.

Жители Таврического и соседних сел, которые оказались в выступлении линии фронта с российскими силами с трех сторон, во время недавнего визита журналистов рассказали о постоянном страхе из-за угрозы ударов дронов и авиабомб.

Реклама

Полицейские вместе с волонтерами курсируют по главной региональной трассе, укрытой антидроновой сеткой, вывозя людей из опасных зон. По данным местных властей, в окрестностях Таврического почти не осталось семей.

«Каждый день, каждую неделю мы видим все больше разрушений и все выше риск заходить в такие населенные пункты», — отметил 51-летний волонтер Влад Маховский.

В одном из эпизодов двое мужчин выносили пожилую женщину из полуразрушенного дома, используя ярко-розовую простыню вместо носилок.

66-летняя Наталья Федоренко, говоря о психологическом давлении жизни в зоне боевых действий, не сдержала слез. Как и Вишневская, она также приняла решение эвакуироваться.

Реклама

«Это страшно. Никто не хочет умирать. Я знаю, что мне осталось не так много времени, но такая смерть…?» — сказала женщина.

Напомним, на границе Запорожской и Днепропетровской областей оккупанты активизировали штурмы на линии Терноватое — Остаповское — Отрадное — Коломийцы, применяя тактику малых групп. По данным обозревателя Богдана Мирошникова, враг пытается закрепиться на позициях для дальнейшего наступления на Покровское и Новониколаевку. Этот участок является стратегически важным, поскольку его удержание сдерживает продвижение россиян в Вольнянск, Запорожье и Павлоград.

К слову, представитель Сил обороны юга Владислав Волошин опроверг фейк об оккупации Староукраинки возле Гуляйполя, заявив, что село под контролем ВСУ. Линия фронта еще не подошла к селу, а ожесточенные бои сейчас продолжаются на северных окраинах Гуляйполя и вблизи Зеленого и Варваровки.