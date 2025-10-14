Украинцы больше не будут получать спам-звонков

Телефон / © Pixabay

В Украине начали блокировать спам-звонки. Соответствующее постановление правительства вступило в силу 2 октября, и уже тысячи номеров попали в «черный список» мобильных операторов.

Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

Новые Правила блокировки спам-номеров позволяют операторам останавливать звонки от компаний, которые звонят без предварительного согласия пользователя с рекламными предложениями. Таким образом, украинцам больше не придется тратить время на нежелательные звонки от финансовых, маркетинговых или страховых компаний.

Как заблокировать спам-номер

Теперь каждый абонент может поспособствовать очищению телефонных сетей от навязчивых звонков. Если вам звонили с подозрительного или рекламного номера, сообщить об этом можно непосредственно оператору мобильной связи:

Vodafone — через приложение MyVodafone, или по номерам 111, 0 800 400 111 (в Украине), +38 050 400 111 (в роуминге);

Kyivstar — в приложении Мой Kyivstar, по номеру 466, 0 800 300 466 (в Украине) или 105466#в роуминге;

lifecell — в приложении Мой lifecell, или по номерам 5433, 0 800 20 5433 (в Украине) и +38 063 5433 111 (в роуминге).

Также можно пожаловаться на горячую линию правительства по номеру 1545 или оставить электронное обращение на сайте НКЭК

Напомним, ранее мы писали о том, что в октябре украинских абонентов ожидают изменения в тарифах мобильной связи. «Киевстар» повысит стоимость некоторых тарифных планов, которые не пересматривались более года. Зато Vodafone проведет лишь техническое обновление — часть тарифов переименуют, но цены останутся без изменений.