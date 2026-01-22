Украинцы держат дома "пол атомного реактора": эксперт оценил масштабы зарядных станций потребителей

Домашние зарядные станции украинцев уже как пол реактора / © Фото из открытых источников

Суммарная мощность домашних зарядных станций, установленных украинцами в собственных квартирах и домах во время длительного отключения света, уже приближается к 0,5 гигаватта. Речь идет не о павербанках, а о полноценных зарядных станциях типа «экофлоу».

Об этом в интервью «Эспрессо» сообщил эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев.

Он сообщил результаты исследования, проведенного совместно с поставщиками оборудования.

«Сегодня в домах украинцев установлено примерно пол гигаватта зарядных станций. Это не маленькие павербанки, а суровые устройства. Фактически, по совокупной мощности это как половина атомного энергоблока, который находится у людей дома», — отметил эксперт.

Параллельно с активными закупками зарядных станций населением в Украине стремительно развивается и коммерческий сегмент систем накопления электроэнергии.

По словам Игнатьева, в 2025 году рынок промышленных аккумуляторов получил новый импульс после запуска аукционов Укрэнерго на вспомогательные услуги — балансировку и регулирование частоты в энергосистеме.

«Только за прошлый год было введено в эксплуатацию 282 МВт мощностей промышленных накопителей электроэнергии. Они находятся преимущественно во Львовской, Киевской (без столицы), Днепропетровской и частично Черниговской областях. Наибольший объем — около 200 МВт — реализовал ДТЭК в разных регионах страны», — пояснил он.

Эксперт прогнозирует, что уже в 2026 году общая мощность промышленных накопителей в Украине может возрасти до 600 МВт. Такие системы интегрированы в объединенную энергосистему и играют ключевую роль в ее стабилизации.

Он также отметил, что накопители позволяют эффективно использовать периоды профицита электроэнергии — в частности, ночью или днем — и возвращать ее в сеть в пиковые часы.

«По причине повреждения подстанций „Укрэнерго“ и облэнерго мы не всегда можем доставить электроэнергию потребителям. Накопители покупают энергию по дешевке в часы избытка, а утром и вечером отдают ее в сеть. Именно поэтому ритейл, логистические центры и почтовые операторы, устанавливающие СЭС на крышах, теперь почти всегда дополняют их системами накопления», — подытожил Игнатьев.

Напомним, украинцев призывали запасаться водой и продуктами. Спасатели рекомендуют сформировать дома стратегический запас ресурсов, которого хватит минимум на 3-5 дней.

Отметим, что, по словам эксперта Украинского института будущего Станислава Игнатьева, даже окончание войны не вернет свет в дома сразу.