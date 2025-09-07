ТСН в социальных сетях

Украинцы должны определить приемлемые условия для завершения войны: дипломат о модели будущего для страны

Дипломатка считает, что победа Украины уже состоялась, ведь страна сохранила независимость, но компромиссы из РФ нуждаются в общественном обсуждении.

Лана Зеркаль

Украинское общество должно определиться с приемлемыми условиями мира, поскольку Россия и дальше будет навязывать свои позиции.

Об этом сказала украинская дипломатка, член Координационного совета международной неправительственной организации Ukraine Facility Platform Лана Зеркаль в интервью BBC.

Украинская дипломатка считает, что общество должно откровенно обсудить возможные переходные условия прекращения войны, ведь возвращение к границам 1991 или распад России — это завышенные ожидания.

Зеркаль отметила, что главной победой Украины уже есть сохранение независимости, суверенитета и права определять собственное будущее:

«Я вообще считаю, что мы ее (победу — ред.) уже добились. То, что мы остались независимой Украиной, сохранили свой суверенитет и право смотреть, как мы хотим жить — это и есть наша победа. Потому что именно этот коллапс Украины как государства и хотел достичь Путин. И это остается для его цели. Потому что территории и все остальное — это только средство, а цель его была — разрушить Украину как государство», — сказала она.

Дипломатка подчеркнула, что общество должно сформировать общее видение, какие именно сценарии приемлемы:

  • готовы ли украинцы к модели Израиля, когда армия и оборона становятся делом каждого гражданина, включая женщин;

  • примет ли общество статус нейтралитета с возможным влиянием России на языковую, религиозную и другие политики;

  • или это совершенно неприемлемо.

«В этих разговорах с обществом по поводу того, как мы будем что-то принимать, у нас должно быть больше. Потому что мы должны понять, наши завышенные ожидания границ 1991 года или коллапс России — это возможно когда-нибудь случится, но есть ли у нас какие-то переходные стадии, на которых мы готовы согласиться как общество?» — сказала она.

Дипломатка подчеркнула, что Россия не откажется от своих требований.

Все, что было в Стамбульских протоколах, и дальше будет навязываться. Поэтому Украина должна четко определить, что готова принять, а что нет.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске дала Кремлю то, к чему он стремился.

Тем временем Россия 7 сентября нанесла самый большой удар по Киеву с начала войны. После этого советник президента США Дональда Трампа Кит Келлог предупредил о риске эскалации войны со стороны РФ.

