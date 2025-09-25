Украинцы должны перевести трудовые книжки в электронный формат: какой дедлайн

Трудовая книжка / © УНИАН

Реклама

В Украине продолжается переход на цифровые трудовые книжки. Согласно закону, у граждан есть пять лет для оцифровки документов. Конечный срок — 10 июня 2026 года.

Это предусматривает закон №1217, принятый еще в 2021 году.

Несвоевременный перевод бумажной книжки в электронный формат может привести к неприятным последствиям: сокращению страхового стажа, его частичной потере и задержкам при оформлении пенсии.

Реклама

Процедура предусматривает сканирование всех страниц трудовой книжки и документов, подтверждающих страховой стаж. Электронная версия гарантирует сохранность данных даже в случае потери или повреждения бумажной книжки, а также подтверждает стаж, приобретенный до 2004 года.

Чтобы проверить правильность внесенных записей, нужно зарегистрироваться в личном кабинете на портале Пенсионного фонда или в мобильном приложении. В разделе «Электронная трудовая книжка» можно увидеть все данные и в случае неточностей подать обращение онлайн.

Заметим, в 2026 году вступят в силу новые требования к страховому стажу для выхода на пенсию:

33 года — для выхода в 60 лет;

23 года — для выхода в 63 года;

15 лет — для выхода в 65 лет.

Напомним, в марте 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который вводит электронный учет трудовой деятельности. Ключевые изменения: введение электронной трудовой книжки и автоматическое назначение пенсии. Законом был предусмотрен пятилетний переходный период (до июня 2026 года), в течение которого сведения из бумажных трудовых книжек должны быть внесены в Государственный реестр.