Украинцы массово хотят покинуть Израиль и Иран: МИД готовит эвакуацию

Последствия удара по Израилю. / © Associated Press

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Министерство иностранных дел Украины формирует эвакуационные списки граждан, которые планируют покинуть Израиль и Иран из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом сообщили NV в МИДе.

По состоянию на утро 18 июня о намерении уехать из Израиля заявили 293 украинца. Еще 85 граждан обратились с просьбой об эвакуации из Ирана вместе с 10 иностранцами, имеющими право на постоянное проживание в Украине.

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В посольство Украины в Израиле уже поступило более 400 обращений на горячую линию по поводу возможных путей эвакуации. В МИД подчеркнули, что прорабатываются разные варианты — как организация отдельных рейсов, так и совместная эвакуация с партнерами.

Украинские дипломаты продолжают круглосуточно мониторить ситуацию с безопасностью и предоставлять консультации гражданам. В ведомстве также напомнили, что ранее уже удалось эвакуировать ряд оказавшихся в критических условиях украинцев.

На фоне последних событий украинский МИД 17 июня призвал сограждан как можно быстрее покинуть территорию Израиля и Ирана к моменту стабилизации ситуации.

Трагическим подтверждением опасности стала гибель украинской семьи из Одессы: пять человек, в том числе трое детей, погибли во время иранских ракетных обстрелов 14 июня, находясь в израильском доме, куда попала баллистическая ракета.

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