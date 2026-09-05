Украинцы массово уезжают из Польши: куда они направляются

Беженцы

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Украинцы все чаще выезжают из Польши. По данным Евростата, лишь в течение июля количество граждан Украины со статусом временной защиты в стране сократилось более чем на восемь тысяч.

Об этом говорится в материале польского издания RMF24.

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Отмечается, только в июле количество украинцев, имеющих временную защиту в Польше, уменьшилось на 8,11 тыс. и сейчас составляет 953,1 тыс. Кроме того, в июне страну покинули 6,3 тыс. граждан Украины, пользующихся временной защитой ЕС.

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В свою очередь, Германия в июне приняла почти 1,29 млн человек, получивших убежище. В Чехии на конец июня этот показатель составил около 381 тыс. человек.

Высокие показатели количества украинцев с временной защитой также зафиксировали в Испании — 272,3 тысяч, Румынии — 219,4 тысяч и Словакии — 149 тысяч.

Эти данные содержатся в обновленной базе Евростата относительно людей, которые пользуются механизмом временной защиты, введенным в ЕС после начала войны в феврале 2022-го.

В то же время, статистика Евростата демонстрирует: украинцы остаются самой большой группой среди людей, пользующихся временной защитой в Европейском Союзе. В июне более 24 тыс. граждан Украины получили такой статус — это 98,5% от общего количества людей, охваченных этим механизмом защиты.

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Напомним, правозащитники и активисты сообщают, что украинцев в Польше все чаще записывают в туристы, а не как людей, претендующих на временную защиту из-за войны. Особенно это касается граждан, которые уезжали из Польши и возвращаются обратно. Если человек находится за пределами страны более 30 дней, он теряет временную защиту.

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